Vom ersten Tag an im Job durchstarten

Pressemitteilung von Jürgen Höller Academy KG

Jürgen Höller gibt 6 Tipps für den erfolgreichen Berufseinstieg

(fair-NEWS) Schweinfurt im August 2017. Wenn der erste Tag in einem neuen Job ansteht, herrscht bei vielen Nervosität. „Als Berufseinsteiger ohne Vorkenntnisse im Berufsleben geht es nicht nur darum, die erlernten Fähigkeiten einzusetzen. Für einen erfolgreichen Werdegang beim neuen Arbeitgeber spielen auch Faktoren wie Körpersprache, Feingefühl und Organisation wichtige Rollen“, weiß Jürgen Höller, Europas führender Erfolgs- und Motivations-Experte. Er gibt 6 Tipps, wie der Berufseinstieg auf allen Ebenen funktioniert.



Der erste Eindruck – Bereits wenige Minuten reichen aus, um einen Eindruck zu hinterlassen. Dieser kann nun einmal gut oder auch schlecht sein und den Weg zum Erfolg entweder erleichtern oder erschweren. Das Auftreten sollte selbstsicher sein, ohne aufdringlich zu werden und zu übertreiben. Neue Kollegen, die Fragen stellen, zeigen, dass sie mitdenken. Doch auch hier gilt: Fragen ist in Ordnung; am ersten Tag direkt alles zu hinterfragen oder Verbesserungen vorzubringen, wirkt überheblich. Zum guten Eindruck gehört natürlich auch das äußere Erscheinungsbild. Ein gepflegtes Äußeres mit angemessener Garderobe ist absolutes Muss.



Initiative zeigen – Statt nur passiv auf Instruktionen zu warten, sehen es Arbeitgeber und Vorgesetzte gerne, wenn aktiv nach Aufgaben gefragt wird und Ergebnisse der gestellten Aufgaben vorgelegt werden. Das zeigt Einsatz und den Wunsch, Produktives zu leisten. Zudem vermitteln neue Kollegen damit, dass sie keine Angst vor Kritik an ihren Ergebnissen haben und die Arbeitszeit auch wirklich mit unternehmensbezogenen Aufgaben verbringen. Hierzu gehört auch Aufmerksamkeit, ob ein Kollege vielleicht eine Aufgabe zu vergeben hat oder Hilfe braucht. Dies zeigt Teamgeist und Weitblick.



Stärken präsentieren – Wer seine Stärken kennt, sollte diese auch zeigen. Auch hier lautet die Devise: Aktiv, aber nicht aufdringlich handeln, denn im Alltag hat der Chef nicht die Zeit, nach den Talenten der neuen Mitarbeiter zu suchen. Wer seine Stärken bei der Aufgabenerfüllung einbringt und diese auch vertritt, beweist eine gute Einschätzung der eigenen Person. Das kann der Umgang mit Technik sein, kreativer Ideeninupt bei einem neuen Projekt, ein logischer Umgang in kniffligen Situationen oder eine gute Organisationsstruktur. Für den Chef wird man im besten Fall zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter.



Persönliches und Berufliches trennen – Um im Beruf erfolgreich zu sein, ist es wichtig, nicht jede Kritik persönlich zu nehmen und die berufliche Ebene von der privaten zu trennen. Nur weil ein Kollege eine andere Meinung vertritt oder die eigenen Ergebnisse kritisiert, heißt das nicht, dass er eine persönliche Abneigung hat. Schnippisches Verhalten oder zickige Reaktionen sind da fehl am Platz. Anders sieht es jedoch aus, wenn Kollegen tatsächlich unsachlich auf der persönlichen Ebene versuchen, die eigene Arbeit zu behindern und eine schlechte Atmosphäre zu schaffen. Hier gilt: Mund aufmachen – niemand muss sich beleidigen oder mobben lassen.



Respekt zeigen und verdienen – Wer als Neueinsteiger mit Respekt behandelt werden möchte, muss sich diesen zunächst verdienen. Hier spielen Zuverlässigkeit, hochwertige Arbeit, Ehrlichkeit und ein respektvoller Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten große Rollen. Auch Kritikfähigkeit und daraus entwickelte konstruktive Lösungen machen Eindruck. Es gilt jedoch, Respekt nicht mit Anbiederung zu verwechseln.



Immer 110 Prozent geben – Berufseinsteiger, die ihre Karriere voranbringen möchten, sollten vom ersten Tag an immer mehr geben und leisten als erwartet – auch wenn das Gehalt noch nicht so hoch ausfällt wie gewünscht. Wer immer 110 Prozent gibt, hinterlässt einen sehr guten Eindruck beim Chef. Spätestens wenn Beförderungen anstehen, zahlt sich das Mehr an Einsatz und Fleiß aus. Vorgesetzte befördern viel lieber Mitarbeiter, die bewiesen haben, dass sie mit ihrer Arbeitsweise auch andere inspirieren und motivieren können.



Weitere Informationen unter

Jürgen Höller gilt als Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer. Bereits mit 19 Jahren eröffnete er sein erstes Unternehmen und gründete in der Folgezeit 12 weitere erfolgreiche Firmen. So baute er den damals erfolgreichsten Fitnessclub Deutschlands (Fit & Fun) und 1988 die Inline Unternehmensberatung auf, die rund 2.000 Fitness- und Freizeitparadiese in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert und beraten hat. Seit 1988 betätigte er sich auch als Redner. Zuerst im Bereich Verkauf, später auf dem Gebiet Management und schließlich zu „Motivation und Erfolgsstrategien“. 1991 wurde er „Unternehmer des Jahres“. Die Zeitschrift „BUNTE“ wählte ihn zu einem der „500 wichtigsten Deutschen“ und die Zeitschrift „GQ“ kürte ihn zu einem der „25 besten Redner unserer Zeit“. In seinen Seminaren schulte er über 1,6 Mio. Menschen. Zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler, darunter Christoph Daum, Grit Breuer, Andi Goldberger u. v. m. erbrachten mit Jürgen Höllers Unterstützung Höchstleistungen. Seine über 60 Bücher, DVDs und Audioprodukte fanden mehr als 6 Mio. Leser und Hörer – darunter die Nummer-1-Bestseller „Sprenge Deine Grenzen“ und „Sag ja zum Erfolg“. Nachdem der geplante Börsengang seines Unternehmens aufgrund des Börsencrashs im Jahr 2000 scheiterte, geriet er mit seinem Unternehmen in Schwierigkeiten und erlebte schließlich die größte Krise seines Lebens, bei der er – außer dem Halt und der Liebe seiner Frau, seiner Familie und guter Freunde – alles verlor. Im Mai 2004 startete Jürgen Höller ein fulminantes Comeback. Zu diesem Zeitpunkt belasteten ihn noch 6,6 Millionen Schulden, die er innerhalb von nur 3,5 Jahren komplett tilgte. Heute bietet er mit seiner Jürgen Höller Academy wieder erfolgreich Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten an und füllt erneut die größten Hallen. Von der Zeitschrift FOCUS in Zusammenarbeit mit XING Coaches wurde er 2016 als „Top Coach“ ausgezeichnet. Ebenfalls von Focus in Kooperation mit Statista wurde er als „Wachstumschampion 2016“ ausgezeichnet, wo er auf Platz 149 der schnellst wachsenden Unternehmen ganz Deutschlands landete. Und auch ein Jahr später wurde er „Wachstumschampion 2017“, dieses Mal erreichte sein Unternehmen Platz 201. Im April 2017 belegte die Jürgen Höller Academy im aktuellen Ranking der Financial Times Platz 495 der 1000 schnellst wachsenden Unternehmen in ganz Europa. Anfang Juli 2017 ermittelte ihn nun das Wirtschaftsmagazin Erfolg als Nummer 1 unter den „TOP 100“–Erfolgstrainern in Deutschland und Österreich.

«Vom ersten Tag an im Job durchstarten»

