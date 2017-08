Gerflor Senso Designbelag zum Kleben oder Klicken

(fair-NEWS)

Gerflor Senso - unter diesem Namen präsentiert der innovative Bodenbelag Konzern aus Europa seine hochwertigen Vinyl-Design-Bodenbeläge für Endkunden. Die Senso Kollektionen legen besonderen Wert auf einfachste Verlegung, eine zeitlose Dekorauswahl sowie ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis.Gerflor Senso gibt es zum Kleben (selbstklebend) und zum Klicken (Lock).Die selbstklebenden Designbelag Planken und Fliesen sind mit einem selbstklebenden Rücken aus gestattet. Somit sparen Sie sich das schwierige Auftragen eines Bodenbelag Klebers. Kaum ein anderer Bodenbelag lässt sich so einfach und schnell verlegen wie die selbstklebenden Designbelag Planken der <a href="https://www.allfloors.de/navi.php?suchausdruck=Gerflor+Senso">Gerflor Senso Klebedielen</a> Kollektion. Dank einer PUR-Oberflächenvergütung sind die Designbelag Planken pflegeleicht, strapazierfähig und einfach zu reinigen. Optisch und haptisch lässt Gerflor Sensor nichts zu wünschen übrig. Die strukturierte Oberfläche wirkt mit dem starken Fugenbild wie ein echter Holzboden - eine günstige und ansprechende Alternative zu den kostenintensiven Naturböden. Gerflor Senso ist besonders gefragt in den "Geschmacksrichtungen" Senso Rustic, Senso Natural und Senso Urban.Während Gerflor Senso Natural das klassische-elegante Design bietet, ist Gerflor Senso Rustic der ideale Bodenbelag für Menschen, die auf das natürliche Ambiente eines Holzbodens nicht verzichten möchten. Ausdrucksstarke, rustikale Holzdesigns und markante Oberflächenstrukturen verleihen Gerflor Senso Rustic eine naturrealistische Optik. Mit Gerflor Senso Urban bietet der Hersteller das trendige Design moderner Bodenbeläge mit den Vorteilen eines Designbodens. Gerflor Senso Adjust ist ebenfalss mit selbsthaftenden Rücken ausgestattet und damit repositionierbar.Die <a href="https://www.allfloors.de/navi.php?suchausdruck=Gerflor+Senso+Lock">Gerflor Senso Lock</a> Designbeläge mit Klicksystem sind unter den Namen Senso Lock 20, Senso Lock 30 sowie Sensor Lock Plus erhältlich. Die Zahlen stehen für die Nutzschichten von 0,2 und 0,3 mm, welche je nach Art der privaten Beanspruchung mehr als ausreichend sind. Gerflor Sensor Plus stellt mit seiner Nutzschicht von 0,55 mm den Anschluss zu gewerblich genutzten Bodenbelägen her. Wer also auch im privat genutzten Bereich zum Beispiel im Flur oder in der Nähe der Terrassentür auf der ganz sicheren Seite sein möchte (Schmirgelwirkung durch Schmutzeitrag), kann sich mit Gerflor Senso Plus für eine extrem starke Nutzschicht entscheiden. Das Klicksystem wird von Gerflor Als "Lock" bezeichnet. Es ist ist so konzipiert, dass der Bodenbelag weniger stark sein muss und die Verlegung noch schneller ausgeführt werden kann. Allfloors zeigt im Verlegevideo, wie einfach Gerflor Senso Lock verlegt werden kann.



Bildinformation: Gerflor Senso Designbelag - zeitlos starke Dekore (Bildquelle: @ Gerflor)