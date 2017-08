"Mei Jodl Lady", der Oktoberfesthit von Ferdinand Rennie

(fair-NEWS)

Der "AUSTRIAN/DEUTSCH/SCHOTTE" FERDINAND RENNIE präsentiert sich, mit seinem musikalischen Ausflug zur Oktoberfestzeit in die Volkspopmusik mit dem Gute-Laune-Song "Mei Jodl Lady" in der bayerisch/steirischen Version.Die ausdrucksstarke, besinnliche Ballade " wann i geh" in steirischer Fassung wird nun auf Wunsch seiner vielen Fans in einer Radioversion veröffentlicht.Mit guten Texten, Melodien die ins Ohr gehen und durch seine unverkennbare, charmante, ausdrucksvolle Stimme hat sich Ferdinand Rennie inzwischen einen festen Platz in der Musikszene ersungen.© fabscots Ltd. www.ferdinandrennie.com Label: Fabscots MusicInfo- und Bildquelle: Fabscots MusicMehr Infos zu Ferdinand Rennie gibt es im Web unter www.ferdinandrennie.com und bei ihm auf Facebook, Instagram und Twitter. Seine Videos wurden auf Youtube bereits mehr als 2,1 Millionen Mal aufgerufen.



Bildinformation: Ferdinand Rennie (Bildquelle: Fabscots Music)