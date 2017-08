Schließ die Tür ganz leise – der neue Schlager von Norbi

(fair-NEWS)

„Schließ die Tür ganz leise“ ist nicht nur ein romantischer Text von Norbert Wohlan über eine „unerfüllte Liebe“, sondern auch die aktuelle Produktion des Berliner Entertainers NORBI, der „Guten-Laune-Garantie“ aus Berlin.Erfolgskomponist Hannes Marold (schlagerkomponist.eu) aus Graz hat sie perfekt umgesetzt, wie bereits auch schon für Interpreten wie Andy Borg, Stefanie Hertel, Anna-Maria Zimmermann oder die Geschwister Hofmann, um nur Einige zu nennen.Seit 2008 ist der NORBI, was den deutschen Schlager betrifft, sehr erfolgreich. Seine Duett-CD mit Andreas Schenker schaffte es in wenigen Wochen auf Platz 1 der DDO (Deutsche Discjockeyorganisation) und erhielt dafür Internetgold. Zahlreiche Fernsehauftritte wie z.B. beim MDR, RBB, SAT 1, FAB etc. und einige Kreuzfahrten mit der „AROSA“ oder „Trancozean“ sorgten für weitere Highlights.Im Jahre 2011 konnte sich sein Titel „Noche Cubana“ bundesweit in zahlreichen Hitparaden auf den vordersten Plätzen behaupten. Im März 2011 schaffte es der Titel auf Platz 3 der Deutschen TV Schlagerhitparade“ und die in „Best off – Sendung“ bei MPTV (Gute Laune TV). Auch sein im darauffolgendem Jahr produzierter Titel von Burkhard Lasch (der auch schon Ute Freudenberg mit ihrer „Jugendliebe“ zu einem Kult-Hit verhalf), stürmte die bundesdeutschen Hitparaden und konnte sich mehrere Wochen in der Schlagerparade der RMN-Schlagerhoelle auf dem 2. Platz behaupten. Im Frühjahr 2012 sorgte NORBI mit seiner Coverversion des Titels „Ich geh vom Nordpol zum Südpol“ in der Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ für Partystimmung und stürmte die bundesdeutschen Hitparaden.2013 präsentierte NORBI seinen „Partybus“ am Ballermann. Dort war er mit seinem Titel auf der "Schlager-Pooower Fanreise" in Mallorca mit Rieger Music zu Gast. Auch seine Auftritte im Kultbistro bei „Jürgen Drews“ (von VOX begleitet) und in Paguera waren ein Riesenerfolg und somit ist sein Partybus –Titel auch auf den Top Hits der Saison Mallorca 2013 vertreten. Auch sein im Jahre 2015 produzierter Titel „Taverne Romantica“ konnte sich in mehreren bundesdeutschen Hitparaden behaupten.Inzwischen wurden die Titel von NORBI auf verschiedenen CD-Samplern der Rieger Music Group wie „Tresenhits“, Mallorca-Partyhits“,“ Schlager-Pooower Apres Ski Vol. 1” „Schlager-Pooower Mallorca“ u.v.a. ausgekoppelt und auf weltweit über 220 Download-Samplern veröffentlicht.Veröffentlichung - Rarebird Records (RMG Rieger Music Group)Info und Buchung unter: Norbi-Entertainment 030/216 29 58 oder 0177/627 78 54Fanpromotion Brandenburg – Dirk Briese 03361/36 74 30Mehr Infos zu Norbi gibt es m Web unter www.norbi-schlager.de und auf Facebook



Bildinformation: Norbi Wohlan