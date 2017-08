Design-Hängematte von Holifine: Wohlfühlmöbel für den Garten in stylischer Gitarren-Optik

(fair-NEWS)

Neue Komfort- und Design-Akzente setzt Holifine mit der Wohlfühl-Hängematte Guitar - eine stylische und äußerst bequeme Bereicherung für entspannende Stunden auf der Terrasse, im Garten, beim Camping oder am Strand. Das Design stammt aus der kreativen Feder des ehemaligen IKEA-Designers Jimmy Smith. Als Inspiration des Relax-Möbels standen die Elemente einer Gitarre Pate, das so außergewöhnlichen Komfort mit neuer, kreativer Optik verbindet.Die Holifine Hängematte ist das ideale Outdoor-Möbel für Lifestyle-orientierte Outdoor-Fans mit Designanspruch. Die Form lehnt sich an den Korpus einer Gitarre an, der besondere Blickfang bildet der adaptierte Headstock an beiden Kopfenden. Die standfesten Verstrebungen wurden dem Bracing von Korpus und Stegen nachempfunden. Das Gestell ist aus stabilem, flachem und witterungsresistentem Stahlrohr in Aluminium-Qualität gefertigt und bis zu einem Gewicht von bis zu 150 kg belastbar.Der Stoff der Hängematte fügt sich harmonisch in die Gitarren-Optik ein und kehrt mit farblich kontrastreichen Streifen die Idee der Saiten wieder. Zum Einsatz kommt dafür robuste sowie schmutzabweisende Sesambaumwolle. Die Liegefläche bietet mit einer Größe von 200 x 150 cm reichlich Platz für ausgiebige Bequemlichkeit und Stressabbau. Die stabilen Winkelverschraubungen garantieren dabei ein in jeder Lage sicheres Relaxen. Zur Einstellung der richtigen Höhe befinden sich an beiden Auslegern jeweils drei Halterungen, über welche die Liegefläche individuell arretiert wird.Die Holifine-Hängematte wird mit wenigen Handgriffen an der gewünschten Stelle aufgebaut. Im Lieferumfang befinden sich des Weiteren eine witterungsfeste Abdeckung aus Polyester sowie ein praktischer Transportrucksack. Aufgrund des geringen Gesamtgewichts eignet sich die Guitar-Hängematte deshalb ebenso für das Camping bis hin zum Strandaufenthalt.Produkt-Link: <a href="www.holifine.com/product/guitar-hammock"> www.holifine.com/product/guitar-hammock</a> Aktionspreis: 109,99 EUR (UVP 149,99 EUR)Features:Belastbarkeit: 150 kg max.Stoffeigenschaften: schmutzabweisend, feuchtigkeitsresistent, verschleißfreiGröße Liegefläche: 200 x 150 cmMaterial Stoff: Sesambaumwolle 320 g / m²Material Gestell: Aluminium-LegierungMaterial Hülle/Befestigung: Polyester



Bildinformation: Stylische Hängematte von Holifine