Auf in die Welt-Messe am 09.09.2017 in Bremen zeigt jungen Leuten Wege nach Kanada und weiteren 50 Ländern

(fair-NEWS)

Immer mehr junge Leute haben Fernweh und wollen fremde Länder und Kulturen kennen lernen. Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe der Deutschen Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Senatorin Dr. Claudia Bogedan ist Schirmherrin der Messe in Bremen. Sie sagt in ihrem Grußwort: "Fernweh? Lust auf neue Sprachen, Kulturen und viele internationale Erfahrungen? Dann nichts wie ab in die Welt! Australien, Chile, Großbritannien, Niederlande – die Möglichkeiten eines Schüleraustausches, einer Au Pair-Zeit, eines Freiwilligendienstes oder auch eines Studiums im Ausland sind äußert umfassend und spannend. Viele junge Menschen fassen während oder kurz nach der Schulzeit den Entschluss, eine Zeit im Ausland zu verbringen. Mit diesem Wunsch sind vielfältige Fragen, Überlegungen und vielleicht auch Sorgen verbunden. Damit die internationale Tour ein Erfolg wird, sind viele Informationen notwendig.Welches Zielland wähle ich? Wie sehen die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen aus? Wie finde ich eine Gastfamilie? Eine rechtzeitige und umfassende Vorbereitung ist das Maß aller Dinge!Unter Federführung der ehrenamtlich geführten Deutsche Stiftung Völkerverständigung, werden während der Schüleraustausch- Messe „auf in die Welt“ Antworten gegeben – umfassend und unkompliziert. Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben die Möglichkeit, sich bei nationalen und internationalen Austauschorganisationen, Sprachreise-Anbietern sowie Schul-Beratern über einen Auslandsaufenthalt und Stipendien zu informieren. Sie alle tragen mit ihrer Fachkompetenz zum guten Gelingen eines internationalen Aufenthaltes bei und stehen auch in kritischen Situationen während der Zeit im Ausland als Ansprechpartner zur Verfügung.Auslandserfahrungen bieten die Chance, Kultur, Lebensart und Alltag des ausgewählten Landes kennenzulernen. All diese Erlebnisse fördern das Selbstbewusstsein und ermöglichen jungen Menschen umfassende interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Die Mehrheit der Jugendlichen kehrt selbstständiger und reifer aus dem Ausland zurück. Fast schon beiläufig bauen sie zudem ihre Fremdsprachenkenntnisse aus und leisten ihren eigenen kleinen und wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung."Am 09.09.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien aus Bremen und Niedersachsen zur „Auf in die Welt-Messe“ nach Bremen ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Botschaft von Kanada wird persönlich vor Ort sein. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro für 2018 / 2019 informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe für Bremen und Niedersachsen wird am 09.09.2017, 10 bis 16 Uhr im Hermann-Böse-Gymnasium, Hermann-Böse-Straße 1-9, 28209 Bremen geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und weitere Informationen zu Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten für junge Menschen unter www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)