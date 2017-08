PAKS Gallery präsentiert Skulpturen von Pari Ravan

(fair-NEWS)

30. August 2017Schloss Hubertendorf / Sie ist Pilotin, Psychoanalytikerin und vor allem eine ausgezeichnete Künstlerin. Seit August 2017 präsentiert die PAKS Gallery im Schloss Hubertendorf die hochbegabte Künstlerin Pari Ravan.Galerist Heinz Playner wurde von den berühmten Katzenskulpturen von Pari Ravan beeindruckt und hat die Künstlerin eingeladen die Kunstwerke in der PAKS Gallery zu zeigen.Schon als Kind entdeckte die gebürtige Iranerin ihr künstlerisches Talent.Die Künstlerische Begabung von Pari Ravan wurde schon in den jungen Jahren mit dem königlichen Kunstpreis von der iranischen Königin Farah Palavi ausgezeichnet.Die Künstlerin lebt und arbeitet nähe Nizza in Frankreich. Ihre Skulpturen fertigt Pari Ravan in genauer Ausarbeitung in ihrem Atelier. Ihre Leidenschaft zur Kunst spürt man durch die aussagekräftigen Skulpturen, die sie in mehreren Schritten anfertigt.Sie macht Skulpturen und malt Bilder. Ihr Malstil wird als romantischer Surrealismus bezeichnet, mit einer besonderen Atmosphäre und psychologischem Inhalt und das nicht umsonst denn Pari Ravan war 11 Jahre als Berufspilotin tätig. Die besondere Atmosphäre der Malerei von Pari Ravan wurde von Himmel und Wolken beeinflusst.Die Arbeiten von Pari Ravan befinden sich in verschiedenen internationalen Museen in Deutschland, Österreich, USA und ab jetzt können Sie Skulpturen und Malerei von Pari Ravan in der PAKS Gallery bewundern und vielleicht finden auch Sie eine Katze von Pari Ravan die zu Ihnen nach Hause umzieht und Ihnen eine besondere Magie in Ihr Zuhause bringen wird.



Bildinformation: Künstlerin Pari Ravan