Polaroid präsentiert Polaroid Pop und Polaroid Hoop auf der IFA 2017

Berlin, August 2017. Mit der digitalen Sofortbildkamera Polaroid Pop und der kabellosen Smart-Home-Kamera Polaroid Hoop zeigt Polaroid auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin gleich zwei Messeneuheiten. Die Polaroid Pop verbindet modernes Design und innovative Technologien mit dem bekannten Polaroid Fotoformat 3,5“ x 4,25“ (8,9 cm x 10,8 cm) und erweitert Polaroids Angebot an digitalen Sofortbildkameras. Die kabellose Smart-Home-Kamera Polaroid Hoop hingegen öffnet durch ihr elegantes Design sowie eine einfache Handhabung den Markt der Sicherheitskameras für jedermann.„Die digitale Sofortbildkamera Polaroid Pop und die Smart-Home-Kamera Polaroid Hoop wurden unter viel Applaus erstmals auf der CES 2017 in Las Vegas vorgestellt“, erläutert Scott W. Hardy, Präsident und Firmenchef von Polaroid. „Wir freuen uns sehr, die finalen Produkte nun dem europäischen Publikum auf der IFA zu präsentieren. Seit 80 Jahren entwickelt und nutzt Polaroid die neuesten Technologien. Somit geben wir Menschen die Möglichkeit, ihr Leben mit anderen zu teilen. Die Polaroid Pop sowie die Polaroid Hoop verkörpern diese Idee auf moderne Art und Weise.“Vom 01. bis zum 06. September 2017 können Besucher der IFA die Polaroid Pop und die Polaroid Hoop in Halle 11.1. an Stand 130 ausprobieren und testen.Polaroid Pop – Die digitale SofortbildkameraDie Polaroid Pop fängt die besten Momente des Lebens hochauflösend ein und druckt sie auf Wunsch sofort aus. Bilder werden im beliebten Polaroid Rahmen auf das neue 3,5“ x 4,25“ (8,9 cm x 10,8 cm) große Fotopapier gedruckt. Zuvor können Nutzer dem Foto mit digitalen Stickern und kreativen Filtern ihren persönlichen Touch verleihen. Außerdem besteht die Möglichkeit, den unteren Teil des Polaroid Rahmens zu beschriften oder mit Skizzen zu versehen. Über eine WLAN- oder Bluetooth-Verbindung lässt sich die Polaroid Pop mit Mobilgeräten koppeln und druckt Smartphone- oder Tabletfotos im Handumdrehen aus.Die Polaroid Pop wird ab Oktober für 249,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) im Online- und Elektronikhandel erhältlich sein. Der Preis einer 10er-Packung des Fotopapiers wird 9,99 Euro (UVP) betragen.Weitere Features der Polaroid Pop:• microSD-Karten-Unterstützung (bis zu 128 Gigabyte)• 10,1 cm LCD-Touchscreen zur Kamerabedienung mit Bildsucher• 20-Megapixel-CMOS-Sensor• Dualer LED-Blitz und Bildstabilisation• 1080p Full-HD-VideoauflösungDie digitale Sofortbildkamera Polaroid Pop nutzt die revolutionäre tintenfreie Zero-Ink-Drucktechnologie von ZINK. ZINK-Sofortbilddrucker verwenden Hitze, um die im Papier enthaltenen Farbkristalle zu aktivieren. Somit werden für den Ausdruck der widerstandsfähigen und beständigen Vollfarbfotos keine Farbpatronen, Toner oder Filme benötigt. Der Druck der Bilder im Polaroid Fotoformat von 3,5“ x 4,25“ (8,9 cm x 10,8 cm) dauert weniger als eine Minute und ermöglicht die sofortige Weitergabe an Freunde oder Familienmitglieder.Polaroid Hoop – Die kabellose Smart-Home-KameraDie Polaroid Hoop Sicherheitskamera für Zuhause nimmt Videos in 1080p Full-HD-Auflösung auf und bietet durch das 140°-Weitwinkelobjektiv ein extra großes Sichtfeld. Die Smart-Home-Kamera ist im Handumdrehen über eine kostenlose Android- oder iOS-App eingerichtet und sofort einsatzbereit.Die Polaroid Hoop kommt im vierten Quartal 2017 auf den Markt. Das Kameramodell für den Inneneinsatz wird für 189,99 Euro (UVP), die Variante für den Außeneinsatz für 199,99 Euro (UVP) erhältlich sein.• Schlankes und elegantes Design – Die Polaroid Hoop kann durch einen Standfuß einfach auf einem Regal oder Tisch platziert oder an Wand und Decke angebracht werden.• Drinnen und draußen einsetzbar – Die Kamera ist in zwei Varianten für den Innen- und Außeneinsatz erhältlich. Das Outdoor-Modell bietet ein wetterfestes Gehäuse.• Bündelung – Nutzer können mehrere Polaroid Hoop Kameras in ihrem Zuhause installieren und über eine App ansteuern. Kameras lassen sich als Gruppe bündeln, um Ereignisse in bestimmten Bereichen zu erkennen und aufzuzeichnen. Außerdem ist der Hauptnutzer in der Lage, weiteren Personen Zugriffsrechte für einzelne oder alle Kameras zu erteilen.• Smarte Beobachtung und Benachrichtigungen – Bei ungewöhnlichen Ereignissen benachrichtigt die Polaroid Hoop den Nutzer automatisch über die App und Push-Meldungen. Anwender können das Sichtfeld der Kamera in Bereiche von hoher und niedriger Wichtigkeit aufteilen und erhalten nur Benachrichtigungen für Ereignisse, die in relevanten Abschnitten geschehen. Über einen anpassungsfähigen Algorithmus erlernt die Polaroid Hoop zwischen normalen täglichen Ereignissen und ungewöhnlichen Geschehnissen zu unterscheiden.• Datenspeicherung – Sobald die Kamera ein Ereignis wahrnimmt, startet sie automatisch die Videoaufzeichnung und benachrichtigt den Nutzer. Die Videodateien können lokal auf einer microSD-Karte gespeichert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Daten online über einen kostenfreien Cloud-Dienst innerhalb der ersten sieben Tagen abzurufen.Das Aussehen der Polaroid Pop sowie der Polaroid Hoop wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designstudio Ammunition entworfen. Zuvor hatte das Studio schon dem mobilen Sofortbilddrucker Polaroid Zip, der Polaroid Snap Produktlinie und den Lifestyle-Action-Videokameras Polaroid Cube und Polaroid Cube+ ihre trendigen Looks verpasst. Ammunition wird von Industriedesigner Robert Brunner geführt und arbeitet erfolgreich mit Marken wie Adobe, Beats by Dre, Square, Lyft oder Williams-Sonoma zusammen.



Bildinformation: Polaroid Pop (c) Polaroid