TIC spricht sich für Digitalministerium auf Bundesebene aus

(fair-NEWS) Die FDP hat es vor kurzem angesprochen: In Deutschland fehlt ein Digitalministerium. Als einzige Partei fordert sie, ein solches zu etablieren, in der Öffentlichkeit werden dahingehend verstärkt Stimmen laut. Auch der Travel Industry Club (TIC) spricht sich klar dafür aus. "Um die Herausforderungen der Zukunft meistern und Deutschland fit für den digitalen Wettbewerb machen zu können, ist ein Digitalministerium unerlässlich", stellt TIC-President Dirk Bremer fest.



Das Ministerium solle das alle Lebensbereiche durchdringende Thema Digitalisierung sinnvoll vorantreiben und als übergeordnete Stelle die Digitalisierungsaktivitäten Deutschlands lenken. "Wir wünschen uns von der Politik, dass sie den Wandel der Gesellschaft und veränderte Anforderungen von Unternehmen an den Staat mit der Schaffung eines Digital Ministeriums reflektiert."



Die Digitalisierung ist eines der drei Kernthemen des Think Tank, den der unabhängige Wirtschaftsclub im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Mit diesem Think Tank möchte der TIC zukunftsweisende Branchenthemen noch massiver vorantreiben. "Neben Mobilität und Kundenzentrierung ist die Digitalisierung das Thema, das die Unternehmen der Reiseindustrie am intensivsten beschäftigt und noch lange beschäftigen wird", so Dirk Bremer. Als Beispiel nennt er alle Aspekte der Customer Services, von der Buchungstechnologie über die Produktentwicklung bis zum Datenmanagement. Aber auch neue Trends wie etwa Virtual Reality, Smart Devices und Internet of Things spielten in der Branche eine große Rolle. "Die Tiefe des Themas mit all seinen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft macht eine zentrale Anlaufstelle auf Ebene der Bundespolitik dringend erforderlich."