Yamaha Doppelsieg bei den EISA-Awards: AV-Receiver RX-V483 und Streaming-Vorverstärker WXC-50 als beste Produkte ausgezeichnet

Rellingen, 25. August 2017 - Auszeichnungs-Doppelpack für Yamaha: Sowohl der AV-Reciever RX-V483 als auch der Streaming-Vorverstärker WXC-50 konnten sich in diesem Jahr bei den EISA-Awards durchsetzen. Sie überzeugten die Jury der European Imaging and Sound Association, die sich aus Redakteuren von 53 renommierten Unterhaltungselektronik-Magazinen aus 25 Ländern zusammensetzt. Die 14 Experten im Bereich "Home Theatre Audio" zeichneten den RX-V483 als bestes Produkt in der Kategorie "Home Theatre Receiver" aus und würdigten seinen in dieser Preisklasse konkurrenzlosen Funktionsumfang. Der WXC-50 konnte als echtes Multitalent die 17 HiFi-Fachleute begeistern und wurde folgerichtig zum besten Produkt der Kategorie "Multiroom Network Player" gekürt.Yamaha RX-V483: Perfekter Multiroom-Einstieg mit überragenden FeaturesDer EISA-Award als bestes Produkt 2017-2018 in der Kategorie "Home Theatre Receiver" beweist es eindrucksvoll: Mit dem RX-V483 bietet Yamaha den perfekten Einstiegs-AV-Receiver sowohl für ein überragendes Heimkino-Erlebnis als auch für die MusicCast Multiroom-Welt. Seine Klangqualität und sein Funktionsumfang suchen in dieser Preisklasse ihresgleichen: Neben 5.1-Kanal-Surround-Sound mit Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio ist auch 4K-Passthrough inklusive Dolby Vision, HDR 10 und Upscaling auf HD und sogar Ultra HD über HDMI integriert. Streaming per Bluetooth sowie die wegweisende MusicCast Multiroom-Technologie machen den RX-V483 zum Herzstück des Home-Entertainment-Systems. Hinzu kommen Yamaha Technologien wie die Einmessautomatik YPAO und die HiFi / Cinema DSP Klangfeldprogramme.Yamaha WXC-50: Das Schweizer Taschenmesser für HiFi-StreamingIn der Klasse "Multiroom Network Player" konnte sich der Yamaha WXC-50 hochverdient als bestes Produkt 2017-2018 durchsetzen. Der Vorverstärker für kabelloses Streaming überzeugt neben überragender Klangqualität vor allem durch seine Vielseitigkeit - als regelrechtes Schweizer Taschenmesser glänzt er in verschiedensten HiFi-Anwendungen. Er eignet sich als Standalone-Streamer ebenso gut wie als Wandler und Preamp. Zudem bietet er dank Unterstützung von Yamaha MusicCast volle Multiroom-Funktionalität. So sind alle Quellen in jedem Raum des Hauses verfügbar, intuitiv gesteuert per Tablet oder Smartphone über die kostenlose App für iOS und Android. Der WXC-50 unterstützt Formate von DSD 5,6 MHz bis zu hochauflösenden FLAC-Dateien sowie nahezu alle gängigen Musikstreamingdienste.Die EISA-Gewinner auf der IFA 2017 live erlebenWer selbst erleben möchte, wie die beiden preisgekrönten Yamaha MusicCast-Produkte die EISA-Experten begeistern konnten, hat auf der IFA 2017 Gelegenheit dazu. Yamaha zeigt sowohl den AV-Receiver RX-V483 als auch den Streaming-Vorverstärker WXC-50 auf der Internationalen Funkausstellung. Diese findet vom 1. bis 6. September 2017 auf dem Messegelände Berlin ExpoCenter City statt. Die beiden EISA-Gewinner sowie viele andere Yamaha Produkt-Highlights sind auf über 750 Quadratmetern Ausstellungsfläche an Stand 101 in Halle 1.2 vertreten. Weitere Informationen zum IFA-Auftritt von Yamaha gibt es pünktlich zum Messebeginn am 1. September 2017 unter http://messe.europe.yamaha.com



Bildinformation: Auf der IFA 2017 haben Sie die Möglichkeit, die beiden EISA-Gewinner von Yamaha live zu erleben.