devolo präsentiert das neue dLAN 1200+ WiFi ac Network Kit. Die beste Whole Home WiFi-Lösung auf der IFA 2017

Aachen, 28. August 2017 - devolo bringt mit dem neuen dLAN 1200+ WiFi ac Network Kit ein innovatives Powerline-Produkt für schnelles WLAN ac im ganzen Zuhause auf den Markt. Das neue devolo Kit sorgt für eine ideale WLAN-Verbindung von allen mobilen und stationären Endgeräten. Smartphones, Tablets und Notebooks sind mit dem 1200+ WiFi ac Network Kit optimal mit dem Internet verbunden, genauso wie Smart-TVs, Gaming-Konsolen und alle anderen Multimediageräte. Die international zahlreich prämierten Powerline-Adapter von devolo sind einfach zu installieren und versorgen das ganze Zuhause - vom Keller bis zum Dachboden - mit blitzschnellem WLAN ac. Unter dem Motto "The magic of a perfect connection" präsentiert devolo in Halle 6.2 am Stand 129 neue Powerline-Lösungen und mit Home Control das einfache Smart Home für mehr Komfort, Sicherheit und besseres Energiesparen.Magic: WLAN überall. Einfach aus der SteckdoseWenn das WLAN-Signal des Routers zu schwach ist, um das ganze Zuhause mit schnellem wie stabilem WLAN zu versorgen, schafft das neue 1200+ WiFi ac Network Kit schnell Abhilfe. Der Trick: devolo Powerline-Adapter nutzen die Stromleitung zur Datenübertragung und stellen an jeder Steckdose einen frischen Hotspot mit maximalem WLAN-Speed zur Verfügung. Wände und Decken stellen damit kein Hindernis mehr für schnelles Whole Home WiFi dar: Einfach magic!Perfect connection: WLAN ac im ganzen ZuhauseDie Einrichtung des WLAN-Netzes ist mit devolo-Adaptern kinderleicht und in wenigen Schritten erledigt. Im Paket befinden sich insgesamt drei Produkte: Ein Basis-Adapter, der mit dem Router verbunden und in eine freie Wandsteckdose gesteckt wird. Zusätzlich sind zwei dLAN 1200+ WiFi ac-Adapter im Paket enthalten. Diese werden jeweils dort in eine freie Wandsteckdose gesteckt, wo ein schneller Internetanschluss mit WLAN ac benötigt wird. Dank WiFi Move - eine exklusive devolo-Technologie - übernehmen die Adapter automatisch die WLAN-Einstellungen des Routers. So entsteht im ganzen Haus ein einziges WLAN-Netz, das immer und überall für noch mehr Multimedia-Spaß zur Verfügung steht!Starkes Gigabit-Powerline trifft auf das schnellste WLANMit einer Bandbreite von 1200 Mbit/s via Powerline-Datenübertragung und WiFi ac vereint das neue devolo 1200+ WiFi ac Network Kit die beste WLAN- mit der zuverlässigsten Powerline-Technologie. Für eine schnelle Verbindung zu stationären Computern, Heimservern und Home-Entertainment-Geräten wie Smart TVs oder Gaming-Konsolen verfügt der dLAN 1200+ WiFi ac zusätzlich über zwei Gigabit LAN-Anschlüsse. Mit dieser Leistung ist das neue 1200+ WiFi ac Network Kit von devolo die beste Lösung, um schnelles Internet im ganzen Zuhause bereitzustellen: A perfect connection!Preise und VerfügbarkeitDas neue devolo 1200+ WiFi ac Network Kit ist in Kürze im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,90 Euro. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.



Bildinformation: Mit dem dLAN 1200+ WiFi ac Network Kit von devolo sind sie optimal mit dem Internet verbunden.