Von der Schatzinsel zu Big Daddy

(fair-NEWS)

Johannesburg, August 2017: Der nachhaltige Ökosafarianbieter Wilderness Safaris ist speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten und setzt sich zum Ziel, die Erwartungen der Gäste stets zu übertreffen. Von Schatzsuchen, Tauchkursen, Mini-Olympiaden und Beach Turtle Patrols bis hin zum Bergsteigen im Ozean der Wüste versprechen das Beach Buddy- und Bush Buddy Programm kleinen Gästen ein unvergessliches Safarierlebnis, während Eltern die Gelegenheit haben, die Seele baumeln zu lassen – oder auch selbst wieder zum Kind zu werden.Mit Eimer und Spaten auf der Suche nach dem PiratenschatzIn der heutigen, schnelllebigen Welt ist es sehr wichtig, Zeit zusammen als Familie, fernab vom Alltag zu verbringen. Gleichermaßen sind Eltern aber auch oft auf der Suche nach etwas Zweisamkeit, um die romantische Atmosphäre der Privatinsel zu genießen. Deshalb bietet das Beach Buddy Programm North Islands eine Reihe von interaktiven Inselaktivitäten, um auch kleine Gäste zu unterhalten. Dank der großzügigen Family Rates – Kinder unter 17 Jahren dürfen North Island kostenlos entdecken, des vielfältigen Beach Buddy Programms und der qualifizierten Kinderbetreuung, können Eltern ihre wohlverdiente Auszeit genießen. Bei der Ankunft erhält jedes Kind einen Rucksack mit T-Shirt, Wasserflasche, Sonnenhut, Frisbee, Eimer und Spaten sowie Strandbälle - und das ist nur der Anfang eines unvergesslichen Inselabenteuers. Egal ob bei einer Suche nach dem verborgenen Piratenschatz, Tauchkursen oder zur Unterstützung des Environmental Teams bei der Suche nach Insel- und Landschildkröten – die Liste ließe sich unendlich fortführen.Küchenchef und Mini-Olympionik an einem TagKinder können im Rahmen einer Entdeckungstour die ansässigen, bis zu 200 Jahre alten Aldabra-Riesenschildkröten treffen, sich dem Environmental Team für eine Beach Turtle Patrol anschließen oder eine Filmenacht mit Snacks in einem extra für sie eingerichteten Kino genießen. Wie die großen Küchenchefs fühlen sich die Kleinen, wenn sie in voller Kochmontur ihre eigene Pizza backen. Die Tauchprofis der Insel laden zum Bubblemaker- Kurs (ab 8 Jahre) und zum Discover Scuba Diving Kurs (ab 10 Jahre), wobei es sich wie bei allen auf North Island angebotenen Tauchschulungen um PADI Kurse handelt. Die Suche nach bunten Rifffischen und Schildkröten im flachen Gewässer runden das Unterwasserprogramm ab. Wem das noch nicht reicht, der kann sich beim Volleyball mit dem North Island Personal, oder im Wettbewerb gegen andere Kids und ihre Familien in einer Mini-Beach Olympiade auspowern.Unermüdlicher Einsatz für die Kleinsten"Im Einklang mit unserem All-Inclusive-Angebot sind wir stolz darauf, jeden Familienurlaub individuell zu gestalten, um sicherzustellen, dass er einzigartig und perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, beginnend mit altersgerechten Spielsachen und Spielen bereits bei der Ankunft in ihrer Villa. Wir wollen einen Urlaub anbieten, in dessen Rahmen sich Lernen und Spaß haben die Waage halten. Gästen steht jederzeit unser engagiertes Team zur Seite, um unsere jüngeren Gäste über die Geschichte der Insel und dortige die Tier- und Pflanzenwelt aufzuklären. Wir entwickeln ständig neue Aktivitäten, damit das Beach Buddy Programm einzigartig und interessant bleibt", so Bruce Simpson, Managing Director North Island.Kleine Abenteurer ganz großDahingegen werden kleine Gäste beispielsweise in Namibia eine wahre Entdeckerreise erleben. Mit den Guides der Wilderness Safaris Camps Kulala Desert Lodge und Doro Nawas tauchen die Kleinen in die Welt der Höhlenmalereien ein und gehen auf große Dünenwanderung – auf ganz große Abenteuer wartet der Big Daddy, mit 350 Metern Höhe eine der mächtigsten Sanddünen der Welt. Mit einer persönlichen Kamera halten die jungen Entdecker ihre Abenteuer in einer eigenen Fotostory fest, um sie später ihren Eltern präsentieren zu können. Ganz besonders ist hier, dass Eltern sogar ihre ganz kleinen mitbringen dürfen: Die Camps sind für Kinder ab 0 Jahren geeignet.



Bildinformation: Von der Schatzinsel zum Big Daddy