NEU von Knorr: Natürlich Lecker! Suppen

Hamburg, im August 2017. Die erfolgreiche Natürlich Lecker! Range von Knorr bekommt Zuwachs: Ab sofort stehen neben Würzbasen und Salatdressings auch Suppen mit 100 % natürlichen Zutaten im Stammregal. Mit dem neuen Premium-Konzept verfolgt der Marktführer im Kochsuppenmarkt eine Stärkung der Kategorie und setzt dabei auf eine Mischung aus zwei starken Klassikern (Tomaten Suppe Toscana und Waldpilz Suppe) und zwei modernen Varianten (Kürbis Suppe und Gemüse Suppe mit Nudeln). Alle Produkte folgen dem wachsenden Trend zu natürlichen Zutaten und sprechen bestehende Käufergruppen genauso an wie neue Verwender, die der Kategorie bislang kritisch gegenüberstehen. Attraktive Zweitplatzierungen und Displays am POS - auch im Verbund mit anderen Natürlich Lecker! Produkten - schaffen Kaufimpulse und sorgen für wachsende Verkaufszahlen. Flankiert wird die Markteinführung von ganzjährigem TV-Support für Natürlich Lecker! mit Fokus auf Suppen ab September, reichweitenstarken PR-Aktivitäten und einer starken Präsenz im Online-Bereich.Natürlich Lecker! Suppen: 100 % natürliche ZutatenVerbraucher legen immer mehr Wert auf die Natürlichkeit ihrer Speisen. Diesem Wunsch kam Knorr als einer der ersten Hersteller schon 2015 mit dem Launch der Natürlich Lecker! Range nach und schreibt damit bis heute Erfolgsgeschichte. Neben dem kontinuierlichen Ausbau der Würzbasen-Reihe und der Einführung der Salatdressings legt der Convenience-Experte nun vier Suppen nach - pünktlich zum Beginn der kühlen Jahreszeit, wo der Hunger auf das wohltuende Gericht am größten ist. Neben den natürlichen Zutaten überzeugen Tomaten Suppe Toscana, Waldpilz Suppe, Kürbis Suppe und Gemüse Suppe mit Nudeln durch harmonische Rezepturen und einen guten Geschmack. Dieser begründet sich auch im hohen Gemüseanteil, der in den Gemüsevarianten steckt. So enthält zum Beispiel die Tomaten Suppe Toscana 290 Gramm Gemüse pro Portion. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 400 Gramm am Tag. Alle Suppen sind zudem vegetarisch oder vegan und zur besseren Konsumenten-Orientierung mit dem entsprechenden V-Label gekennzeichnet. Weiterer Pluspunkt: Die Suppen lassen sich - wie gewohnt - ganz einfach und schnell zubereiten.Verpackungslayout mit Transparenz: Mehr Information für die VerbraucherAuch die neuen Natürlich Lecker! Suppen kommen im etablierten Verpackungslayout, das in besonderer Form auf die Bedürfnisse der Verbraucher eingeht. Denn die informieren sich zunehmend über die Zutaten in Lebensmitteln. Hier punktet Knorr mit Abbildungen der einzelnen Gemüsesorten, dem Hinweis "100 % natürliche Zutaten" und dem "Vegan"- bzw. "Vegetarisch"-Label. Die Layouts reduzieren so Kaufbarrieren und sprechen ernährungsbewusste Konsumenten an. Zudem sorgt der natürliche Look für Aufmerksamkeit und der Wiedererkennungswert innerhalb der Natürlich Lecker! Range für Orientierung am Stammregal.Werbung, PR und Social Media schaffen BewusstseinUnterstützt wird die Markteinführung durch eine 360-Grad-Kommunikation, die Shopper zu Probierkäufen anregt. Während die komplette Natürlich Lecker!-Range ganzjährig im TV präsent ist, rücken die Suppen ab September gezielt in den Fokus. Zudem wecken umfassende PR-Aktivitäten und eine starke Präsenz im digitalen Bereich Interesse bei den Konsumenten.Nähere Informationen auch unter www.knorr.de Hinweis für Redaktionen:Unverbindliche Preisempfehlung pro Beutel KNORR Natürlich Lecker! Suppe: 1,49 Euro.



