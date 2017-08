Ihr kompletter Service rund um FLOWFACT Performer CRM

(fair-NEWS) Von Anfang an richtig durchstarten!

Keine Angst, wir sprechen kein EDV-Fachchinesisch! Wir sprechen deutsch - und gehen auf Ihre Fragen rund um FLOWFACT punktgenau ein.

Wir begleiten Sie bei der gesamten Einführung des CRM-Projekts in Ihrem Unternehmen. Unser Team berät Sie beim Einsatz von FLOWFACT Performer CRM und geht dabei auf Ihre Organisationsstruktur und Ihre Unternehmensprozesse ein.

Durch umfangreiches CRM und Immobilien Wissen und die langjährige Erfahrung liefern wir effiziente und wirksame Lösungen für Ihr Unternehmen.



Ihre Vorteile:

-Ein kompetenter Ansprechpartner - FLOWFACT Premium Partner seit 1992;

-An jeder Stelle die richtige Unterstützung;

-Mehr Spaß bei der Arbeit durch gute Werkzeuge.;

-Schnelle Produktivität neuer Mitarbeiter;

-Unternehmenswissen statt Einzelwissen.

-Nachhaltig aufgeräumtes, zweckmäßiges System;

-Anerkennung im Markt durch Professionalität:

-Mehr Zeit für den Kunden und Freiräume für Wichtiges;

-Intelligenz statt Fleiß erhöhen den Spaß;

-Training sorgt für effiziente Nutzung;

-Unternehmenskennzahlen sind Frühwarnsystem und Steuerungsinstrument.



Installation

Das passt zusammen!

Von der Installation von FLOWFACT Universal CRM bis hin zur Installation Ihres kompletten Netzwerkes bieten wir Ihnen alle Leistungen aus einer Hand.

Ihr Vorteil? Ein auf Ihre Anforderungen optimiertes System mit Integration sämtlicher Schnittstellen. Gerne nehmen wir auch Ihre IT- Mitarbeiter mit ins Boot und zeigen Ihnen bei der Installation bereits so manchen hilfreichen Handgriff. Sie erhalten zur allen unseren Installationen einen komplette Dokumentation und Netzwerkanalyse.



Ihre Vorteile:

-Ein auf Ihre Anforderungen optimiertes System;

-Wir kennen alle Systeme, die rund um FLOWFACT Universal CRM passen;

-Integration Ihrer IT-Mitarbeiter;

-wir nutzen jegliche Angebotenen Komponenten selbst und haben jahrzehntelange Erfahrung damit.



Individuelle Anpassung

Auf Ihre Firma optimiertes CRM / Immobilien-CRM

Kein Unternehmen und damit verbundene Prozesse gleichen exakt dem anderen.

Je besser Ihre IT-Systeme an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst sind, umso größer ist Ihr Nutzen und Geschäftserfolg.

Mit Leidenschaft für CRM und Immobilien stehen Ihre Ziele in unserem Focus.

Ihre Wünsche und unsere langjährige Branchenerfahrungen führen zu Ihrer individuellen effizienten FLOWFACT Umgebung.

Hierbei garantieren wir Ihnen eine reibungslose Kommunikation und Termintreue.

In unserem Shop im Bereich Tools finden Sie bereits viele Lösungen aus unseren Entwicklungen.



Schulung

Wenn ich das gewusst hätte!

Unsere Schulungen werden individuell auf Ihre Kenntnisse und Zielsetzungen abgestimmt. Das garantiert Ihnen einen optimalen Lernerfolg. Mit unseren Schulungen verkürzen Sie Ihre Einarbeitungszeit in Ihr neues Managementsystem und steigern schnell Ihre Produktivität.



Ihre Vorteile:

-Vor Ort-Schulung, in Ihrem firmeninternen Individualsystem;

-Nutzen Sie sofort, was gemeinsam entwickelt wurde;

-Online-Schulungen: Sparen Sie dabei Zeit und Geld;

-Wir behandeln mit Ihnen ein gemeinsames Thema via Internet und Telefonkonferenz;

-Gruppen-Schulungen in unserem Seminarraum;

-immer aktuelle Schulungsthemen;

-und gezieltes Wissen mit Dokumentation.