(fair-NEWS)

Happy Hartmann Nerium ist das, was man gemeinhin einen erfolgreichen Geschäftsmann nennt. In den 1980er Jahren machte er sich einen Namen als Manager und Promoter in Unterhaltung und Sport. Seit 1993 ist Hans-Jörg Hartmann ein überzeugter MLM-Vertreter. Das Konzept aus Direkt- und Netzwerkvertrieb hat ihn überzeugt und seine Überzeugung hat ihm Recht gegeben. Hans-Jörg Hartmann generiert mit seinem Netzwerk für die Unternehmen, für die er tätig wird, jeweils Millionenumsätze, an denen er und seine Teampartner auf Provisionsbasis beteiligt werden.Seit 2014 vertritt Hans-Jörg Hartmann Nerium International als unabhängiger Markenpartner. Das Unternehmen, das 2011 gegründet wurde, ist spezialisiert auf den Vertrieb von Hautpflege- und Wellness-Produkten der Nerium Biotechnology Inc.Nerium bedient sich in der Entwicklung seiner Hautpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel moderner Forschung und fortschrittlicher Technologie. Dazu gehören Formulierung, klinischen Tests, Fertigung, regulative Compliance und Produkt-Kommerzialisierung. Die Pflegemittel basieren auf rein natürlichen Inhaltsstoffen. Die Entwicklung konzentriert sich auf das patentierten Nerium Aloe Extrakt NAE-8®, der mit Duft-, Farb-, NAE-8®-Stärke, Aloe Vera-Stärke, Absorptions- / Antiabsorptionskomponenten, feuchtigkeitsspendenden Stoffen und zusätzlichen Qualitätszutaten erweitert werden.In klinischen Test konnte belegt werden, dass das Extrakt NAE-8 eine nachweisbare Wirkung zur Verjüngung der Haut hat. NAE-8 wirkt als starkes Antioxidant und zielt damit direkt auf Hautschädigungen durch freie Radikale, die zum Beispiel durch Stress, UV-Strahlung oder ungünstige Ernährung begünstigt werden, und beugt neuen Schädigungen vor. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass NAE-8 die Regeneration der Haut anregt und den Zellverfall verlangsamt und reduziert. Im Ergebnis sind eine Straffung der Haut, Verminderung von Falten, Revitalisierung und insgesamt ein jüngeres Aussehen die Folge.Auch Hans-Jörg Hartmann hat Nerium überzeugt. Nachdem die Marke bereits in Nord- und Südamerika sowie in der Pazifikregion Asiens feiern kann, bringt Hans-Jörg Hartmann Nerium im Herbst 2017 nach Europa. Unterstützt von einem motivierten Team treibt er den Aufbau einer Vertriebsstruktur zunächst in Deutschland und Österreich voran. Das bedeutet neue Chancen für Unternehmer und Selbstständige, denn auch in Europa setzt Nerium auf das bewährte Konzept Direktvertrieb und Netzwerk-Marketing. Man ist der Überzeugung, dass Empfehlungen aufgrund von positiven Erfahrungen die bestmögliche Werbung ist.



Bildinformation: HAPPY HARTMANN NERIUM