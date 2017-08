Kostenloser Leawo Blu-ray Player unterstützt 36 neue Blu-ray Filme.

(fair-NEWS)

Zusammenfassen: In der ersten Septemberwoche 2017 werden 63 Blu-ray Filme freigegeben. Für die Blu-ray-Filmliebhaber ist das definitiv ein perfektes Ende für einen wundervollen Sommerurlaub.Shenzhen, Guangdong - 30.08.2017 - Wegen der neuen Freigabe von 63 Blu-ray-Filmen in der ersten Septemberwoche ist <a href="www.leawo.de">Leawo Software</a>, ein führender Multimedia-Software-Hersteller, schon bereit, Blu-ray-Movie-Fans zu unterstützen, um ihr Filmerlebnis zu verbessern. Das Gleiche passierte auch im letzten Sommer.Laut der Datenübermittlung des Blu-ray-führenden Website blu-ray.com werden in der ersten Septemberwoche 63 Blu-ray Film Discs veröffentlicht: eine wird am 01. Sep. veröffentlicht, 60 werden am 05. Sep. veröffentlicht und die letzte 2 werden am 06. Sep. freigegeben.Darunter gibt es einige sehr aufregende Blu-ray Filme, einschließlich Thriller, Action, Science-Fiction, Musical & Documentary, Cartoon und so weiter. Zum Beispiel in der Kategorie vom Action gibt es RED/RED 2 4K, First Kill, Kingsman: The Secret Service, etc. In der Kategorie vom Science-Fiction gibt es Supernatural: The Complete Twelfth Season, Guardians, The Flash: The Complete Third Season, etc. In der Kategorie vom Cartoon gibt eslovely Minions 4K and South Park: The Complete Twentieth Season. In der Kategorie vom Musical & Documentary gibt es Score: A Film Music Documentary, last but not least. Und in der Kategorie vom Thriller gibt es ziemlich viel: The Ghoul, The Spell, A Dark Song, American Psycho 2, The Cabin in the Woods und so weiter.Film-Fans können die Blu-ray Filme jetzt vorbestellen oder warten, bis die veröffentlicht werden. Dann können sie diese Blu-ray-Filme endlich zu Hause genießen. <a href="www.leawo.de/blu-ray-player/">Leawo Blu-ray Player</a> spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle. Es ist ein völlig kostenloser und codec-freier Multimedia-Player. Es kann fast alle populären Video- und Audioformate ohne die zusätzliche Codec-Installation abspielen. Dies ist dank der Datenbank der vorinstallierten und aktualisierten Video- und Audio-Decodierung. Also mehr Formate und Codecs werden hinzugefügt, aber die gesamte rückseitige Oberfläche hält immer noch sauber und leicht, so dass es in der Lage ist, die von Kunden gewünschten Video- oder Audioinhalten abzuspielen.Es gibt auch einige exklusive Features in diesem Leawo Blu-ray-Player, um die Blu-ray-Film-Disc besser und reibungsloser wiederzugeben. Zum Beispiel es kann Blu-ray in verschiedenen Formaten wie BD-R 1.1/BD-RE 2.1, BD-R 2.0/BD-RE 3.0, BDROM 2.2, BD-J, Blu-ray disc, Blu-ray ISO-Datei abspielen; Es kann auch All-Region Blu-ray Discs abspielen und es kann hochwertiges Bild und 4K Video-Display von der ursprünglichen Blu-ray-Disc behalten. Andere nützliche Einstellungen: Remote-Wiedergabe kontrollieren, Energie sparen, Player-Skin ändern und Farbe ändern für ein besseres Bilderlebnis.Für mehr Informationen über diesen großartigen und kostenlosen Leawo Blu-ray Player besuchen Sie bitte hier: <a href="www.leawo.de/blu-ray-player/">www.leawo.de/blu-ray-player/</a>.



Bildinformation: Leawo Blu-ray Player