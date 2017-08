Pressemitteilung von DoggyBed & CatBed

Direkt beim deutschen Hersteller aus Lünen kaufen!

(fair-NEWS) In unserem Werksverkauf finden Sie neben unserem TOP-Seller dem DoggyBed Visko Compact Style, eine Auswahl weiterer DoggyBeds und CatBeds.



Tolle Rabatte auf viele Produkte. Bringen Sie Ihren Hund zum Probeliegen mit.

Zahlungen sind bar oder mit EC-Karte möglich.



Jeden 1. Samstag im Monat von 13.00 -18.00 Uhr geöffnet.

Mehr Infos unter: <a href="https://www.doggybed.de/info/doggybed-werksverkauf-manufaktur.html">



Kaufen Sie jetzt ein orthopädisches Hundebett, das Original DoggyBed, direkt hier von unserer deutschen DoggyBed - Manufaktur. Wir liefern sofort! Ihr Hund wird mit Ihnen zufrieden sein!

Bildinformation: Werksverkauf DoggyBed

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf - auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.



Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.



Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

«WERKSVERKAUF für orthopädische Hundebetten»

