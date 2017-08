Reifendruckkontrollsystem für PWK und Anhänger nachrüsten

(fair-NEWS)

Der korrekte Reifendruck reduziert den Spritverbrauch. Im Schnitt um ca. 5% - sagen die Reifenhersteller. Das klingt nicht nach viel, stellen Sie sich einfach vor, dass Sie in Zukunft für 1,34 statt für 1.40 tanken - ist doch nett, oder nicht? Und bei durchschnittlich 10.000 km pro Jahr und einem Verbrauch von 7 l/100 km sparen Sie 50.- Euro; Jahr für Jahr. Sie fahren mehr als 10.000 km? Und Ihr Verbrauch ist höher? Bei 40.000 km und 8 l Verbrauch sparen Sie schon 225.- Euro und die Amortisationszeit für Ihre Investition in ein TireMoni Reifendruckkontrollsystem liegt bei knapp 9 Monaten.Gleichzeitig gewinnen Sie mehr Reifenlaufleistung. Studien von Bridgestone und Goodyear zeigen Werte von fast 10% - im Schnitt über alle Autofahrer. Rechnet man mit Reifenkosten von 120 Euro pro Jahr (Ein neuer Satz Reifen alle 3 - 4 Jahre) haben Sie schon wieder 25 Euro gespart.Umweltschutz: 5% weniger CO2 und 10% weniger Reifenverschleiss sind für den Einzelnen nicht besonders viel, aber in Summe mit fast 50 Millionen Fahrzeugen auf der Strasse ist der Effekt deutlich spürbar.Sicherheit: Optimal gewartete Reifen (= permanent überwachter Reifendruck) bieten optimales Handling, optimale Performance und optimale Sicherheit. Ausserdem dienen Reifendruckkontrollsysteme (solche, die tatsächlich die Druckwerte anzeigen) als Frühwarnsystem bei Reifenproblemen. Damit bekommen Sie bis zu 30 Minuten zusätzliche Reaktionszeit falls doch mal etwas unvorhergesehenes passieren sollte.Information: Sie wissen fast alles über Ihr Auto: Batteriespannung, Kraftstoffvorrat, Öltemperatur, Aussentemperatur, Kühlwassertemperatur, etc... Nur über die Reifen, die das ganze Gewicht tragen und die die einzigen Kontaktflächen zur Strasse darstellen, wissen Sie nichts - TireMoni liefert diese Information. Das beruhigt.Und für die Anhängerfahrer: Nur mit einem Reifendruckkontrollsystem haben Sie eine Chance, früh genug zu bemerken, wenn irgendetwas mit den Reifen nicht stimmen sollte.Besuchen Sie jetzt den TireMoni Online-Shop und finden Sie die verschiedenen TireMoni Modelle, die für PKW und Anhänger geeignet sind. <a href="https://shop.TireMoni.com">Webshop</a>



Bildinformation: Reifendruckkontrollsystem für PWK und Anhänger nachrüsten