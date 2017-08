iPhone 7 mit Screen Shop retten

(fair-NEWS)

Viele haben ihr altes iPhone gegen das iPhone 7 oder das iPhone 7 plus getauscht. Fällt einem dieses aus der Hand, dann greift beim Schaden keine Garantie. Wer keine Versicherung hat, kann es entweder verschrotten oder reparieren. Es erklärt sich von selber, dass gerade bei diesen brandaktuellen und sehr exklusiven iPhones das Reparieren schon allein wegen dem Geld lohnt. Es lohnt nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen der gesparten Zeit und der Umwelt oder der ungesicherten Daten. Wer direkt das nächste Smartphone kauft, der muss erneut alle Daten und Kontakte aufspielen, alles einrichten und alle Apps runter laden.Mit einem Blick auf https://www.screen-shop.net/ können nicht nur Ersatzteile für das iPhone 7 oder andere iPhones bestellt werden. Wenn es sich nicht um das Display oder Backcover handelt, dann kosten viele Ersatzteile nur ein paar Euro. Bei jedem Ersatzteil liegt eine Reparaturanleitung bei, sowie das notwendige Werkzeug entweder beiliegt oder mit bestellt werden kann. Mit ein paar Suchbegriffen finden sich auf YouTube praktisch immer einige gute Reparaturvideos. Das neue iPhone 7 oder iPhone 7 plus bauen sich dabei wie andere iPhones modular auf. Einige Teile werden fest miteinander verbunden, ergeben aber dennoch Einheiten. Und diese Einheiten lassen sich leicht ausbauen, da sie ineinander gesteckt und aneinander angeschlossen werden, wie es auch in PCs oder Notebooks ist. Mit Glück sind wirklich nur Kleinigkeiten defekt. Solange das iPhone noch benutzt werden kann, kann eine Fehlerdiagnose erfolgen.Wer nicht einmal Zeit für die Reparatur hat oder es sich nicht zutraut, der kann bei iPhones oder Samsung Galaxy Modellen den Reparaturservice von Screen Shop nutzen. Dieser dauert wegen Hin- und Rückversand jedoch länger, als wenn nur die Ersatzteile bestellt werden.Über jede gelungene Reparatur freut sich zugleich die Umwelt, da ein iPhone weniger produziert werden muss. Je kleiner und exklusiver, umso schädlicher wird es für die Umwelt, da seltene und schwer abbaubare Rohstoffe benötigt werden, die zugleich auch sehr aufwändig in der Verarbeitung sind. Wer sich das iPhone 7 gönnt, der soll besser direkt eine Display-Schutzfolie und ein passendes Hardcase bei Screen Shop bestellen, damit es seltener repariert werden muss. Einige Schäden können immerhin irreparabel sein. Aber auch dann könnten die noch heilen Teile interessant sein, um ein anderes iPhone 7 zu reparieren. Selbst ein Totalschaden hätte wegen der Rohstoffe dank dem Recycling noch einen hohen Wert. Ersatzteile bei Screen Shop bestellen und das iPhone 7 nach Anleitung reparieren, wäre jedoch in jedem Fall die bessere und auch ökologischere Lösung.