Ist Reifeln besser als Fliegen?

Besser als Fliegen sagen manche, wenn sie sich von der Beschleunigung ihres Autos in den Sitz drücken lassen. Bedenken Sie dabei, dass der Kontakt zur Straße nur eine Handbreit pro Reifen ausmacht? Sind Sie informiert, wie Ihr Reifen auf die Straße reagiert?Reifen können nur optimal arbeiten, wenn der Luftdruck stimmt. Reifendruck und Reifentemperatur sollten während der Fahrt gemessen und sichtbargemacht werden. Ein direkt messendes Reifendrucksystem wie TireMoni informiert Sie während der Fahrt über den Luftdruck in allen Reifen (4 für KFZ, 2 für Motorräder oder Anhänger, 6-8 für Caravans und noch mehr für LKW und Busse).Statt sich über hohe Treibstoff- und Reifenkosten zu ärgern, sollten Sie die Fahrkosten senken: Schon 0,4 Bar zu wenig Luft im Reifen kostet Sie ein Drittel der Reifenlebensdauer - neue Reifen sind schneller fällig als geplant - einige hundert Euro sind vernichtet.TireMoni-Checkair wird ganz einfach nachgerüstet und informiert Sie elektronisch permanent über den Druck und die Temperatur in allen vier Reifen. Abweichungen haben Sie immer im Blickfeld und bei Druckabfall werden Sie sofort gewarnt. Jetzt können Sie günstig zur Fahrsicherheit nachrüsten, Ihre Investition amortisiert sich praktisch sofort:Das elektronische Kontrollsystem für den Reifendruck und die Temperatur Ihrer Fahrzeugreifen kann in weniger als 5 Minuten installiert werden.Der Gewinn an Sicherheit für Sie und Ihre Familie ist unbezahlbar. Dass Sie mit dem optimalen Reifendruck noch die Umwelt entlasten, ist ein willkommener Nebeneffekt.Wir wünschen Ihnen gute Fahrt wenn Sie informiert und gut ausgerüstet unterwegs sind. Falls doch einmal ein Reifenschaden entstehen sollte, so empfehlen wir Premium-Seal. Ein auswaschbares Reifendichtmittel mit dem Sie sicher die nächste Reifenwerkstatt erreichen können. Dort wird der Reifen innen einfach vom Dichtstoff mit Wasser gereinigt und kann repariert werden. Premium-Seal erhalten Sie auch hier: <a href="https://shop.TireMoni.com">Webshop</a>



Bildinformation: Ist Reifeln besser als Fliegen?