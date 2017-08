Hafer-Power in Keksform

(fair-NEWS)

Verden im August 2017. Leckere Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren haben jetzt Hochsaison. Grund genug, diese Zeit zu nutzen und die leckeren Saisonfrüchte in vielen Variationen zu genießen. Doch auch andere Naturprodukte sind nun reif zum Ernten, wie der Hafer. Viel Eiweiß, wenig Gluten und eine Zusammensetzung aus vielen Aminosäuren machen ihn zum wertvollen Getreide für eine gesunde Ernährung. „Das Powergetreide Hafer ist Arzneipflanze des Jahres“, erklärt Anita Freitag, Geschäftsführerin der Keksfabrik Hans Freitag aus Verden, und erläutert: „Wir haben diesem tollen Getreide mit unserem hf Hafergebäck eine eigene Keksreihe gewidmet.“ Den Getreideknusper gibt es in drei Sorten: Cranberry, Apfel und Kirsche. „Zusammen mit frischen Beeren lassen sich unterschiedliche Desserts mit dem Hafergebäck zubereiten, zum Beispiel leckere Beerentörtchen ohne Backen oder ein Johannisbeer-Trifle mit Crunch und Joghurt“, bemerkt Anita Freitag-Meyer. Also rauf aufs Feld, rein in den Supermarkt und ran an die Küchenplatte.Beerentörtchen ohne BackenFür den leckeren kleinen Snack einfach Hafergebäck Cranberry und Schokotatzen von hf mit einem Mörser gut zerkleinern und mit Quark vermengen. Optional können Schokoliebhaber auch weiße Schokolade im Wasserbad erhitzen und zu den Keksbröseln mischen. Dann die Kaffee-Gebäckkränze von hf als Boden nutzen und die Knusper-Masse daraufgeben. Frische Heidelbeeren waschen, auf der Masse verteilen und leicht festdrücken. Fertig ist das kleine Törtchen.Johannisbeer-Trifle mit CrunchFrische Johannisbeeren waschen. Hafergebäck Cranberry von hf grob zerstoßen. Naturjoghurt, Kekse und Johannisbeeren abwechselnd aufeinanderschichten und zuoberst mit Joghurt und Beeren abschließen. Für Schokomäulchen noch ein Tipp: Zartbitter-Schokolade im Wasserbad schmelzen und zwischen die Schichten fließen lassen.Weitere Informationen und Knuspertrends unter www.hans-freitag.de