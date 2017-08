Prüfung "Floral Stylist" im Rosenschloss

(fair-NEWS)

Es entstanden über 40 floristische Werkstücke mit ausgezeichneter Qualität entsprechend den Anforderungen des praktischen Teils der Florist-Meisterprüfung.Als Raumbezogene Situationsaufgabe war ein Tischschmuck passend zum zugelosten Geschirr zu gestalten. Die Umsetzung gelang so hervorragend, dass die Gäste bei der Feierstunde zur Überreichung der Zertifikate direkt Lust bekamen sich niederzusetzen, um das Flying Büffet zu genießen.In einer weiteren Arbeit war den Prüflingen je ein Foto eines Brautkleides zugeiteilt worden, für die sie einen passenden, abfließende Brautstrauß binden sollten.Das Spektrum reichte dabei von kurzen, jugendlichen Brautkleidern über klassische Modelle bis hin zur großen Robe.Auch hier konnten sich die Prüflinge ihr Material selbst auswählen. Sie gestalteten wunder-schöne, typgerechte Sträuße, die die Besucher ebenso begeisterten wie die Blütenkränze. Diese ebenfalls sehr einfühlsamen Arbeiten mit vielfältigen Sommerblumen entstanden auf Basis von zugelosten Farbthemen für die erst eine Farbstudie anzufertigen war.Der Direktor der Akademie: Lokyoung Korea Floral Design aus Seoul, Rok Young Kim, lobte die erfolgreiche und engagierte Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutscher Floristen, LV Bayern sowie der IHK Ostwürttemberg in Person von Frau Kirchmayr.Sein Dank ging auch an die Referenten Elke Kuhn, Binswangen und Hubert M. Gentner, Heidenheim sowie Erni Salzinger-Nuener, Karin Pressel und Thomas Ratschker.Nach einem schönen "Feierabend" verließen die neuen FloralStylisten am Sonntagmorgen das Rosenschloss, um in Korea Ihr Können als FloristStylist umsetzen zu können.Dort wie hier in Deutschland ist die Qualifikation "Meisterprüfung für Floristen" ein wichtiger Baustein für Erfolg.Informationen der Florist-Meisterschule Nürnberg<a href="https://www.floristmeister-nuernberg.de/meister-warum">Floristmeisterschule Nürnberg - Meisterprüfung</a>



Bildinformation: Prüfung FloristStylist im Bildungszentrum Rosenschloss