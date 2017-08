Vielfalt für die Gastronomie

(fair-NEWS)

Kunden von BALLY WULFF sind immer up to date, wenn es um innovative Spielideen und die aktuell beliebtesten Klassiker geht. Denn ein klug ausgewählter Spielemix ist das Geheimnis der starken Spielepakete aus dem Hause BALLY WULFF. Diesen Herbst bringen die Berliner drei neue Highlights für die Gastronomie auf den Markt, die im Rahmen der diesjährigen Herbstmessen zwischen dem 6. und dem 26. September in den Kundencentern auf Herz und Nieren getestet werden können.Traditionell bringt BALLY WULFF zum Herbst die neuesten Spielepakete für die Gastronomie auf den Markt und sorgt damit für einen frischen Start in die neue Spielsaison.So punkten die Berliner in diesem Segment jetzt mit absoluten Kraft-Paketen wie dem ACTION STAR TORO und einer neuen 3 in 1 Version. Der ACTION STAR 3 IN 1 verspricht mit seinen insgesamt drei modernen Spielepaketen Vielfalt pur: Mit dem ACTION STAR TORO, dem ACTION STAR BOLERO und dem ACTION STAR TARGET ist für jeden Geschmack etwas dabei! Highlight-Spiele wie The Great Saga, Dream Team oder Treasure Trail bieten Aktion, Spannung und damit Entertainment pur!Darüber hinaus stehen die Großpakete ACTION STAR TITAN und ACTION STAR SUPER HERO für Gastro-Power schlechthin und überzeugen als Einzelgeräte, ergeben aber speziell auch im Doppel ein stimmiges Bild.Alle Spielepakete überzeugen durch einen klug ausgewählten Spielemix aus beliebten Klassikern und dynamisch-modernen Spielideen, die jeweils perfekt an die unterschiedlichen Anforderungen der Aufstellplätze angepasst sind. „BALLY WULFF denkt bewusst an das individuelle Spielvergnügen der Spielgäste und bietet bei den Produkten für die Gastronomie die Wahl zwischen zwei Risikoleitern an“, erläutert Geschäftsführer Lars Rogge. Je nach persönlichem Gusto kann bei allen Spielepakten nach Lust und Laune zwischen der klassischen oder der Risikoleiter mit zusätzlichem Fun-Faktor gewählt werden.Und auch Aufstellunternehmer haben die Wahl: Mithilfe der vier einstellbaren Spielvarianten lassen sich die Spielepakete auf die jeweiligen Anforderungen der entsprechenden Stellplätze perfekt anpassen. Zudem lassen sich die Geräte per Fernwirkfunktion über die Vernetzung und quasi zu jeder Tageszeit bequem von überall auf der Welt ansteuern.BALLY WULFF lädt alle Kunden ein, sich vor Ort in den Kundencentern im Rahmen der Hausmessen von dem hohen Entertainment-Faktor und der Flexibilität der Geräte und Spielepakete aus Berlin zu überzeugen.



Bildinformation: BALLY WULFF Hausmessentermine 2017