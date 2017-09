Urban Christmas auf Usedom: Zur weihnachtlichen Winterzeit heißt es weg vom Großstadt-Stress und rein in die moderne Strandidylle des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel Bansin Mitte

(fair-NEWS)

Seebad Ahlbeck, August 2017Wer zur besinnlichen Winterzeit dem Alltag der hektischen Großstadt entfliehen will, findet bei einem Urlaubsaufenthalt in den stilvollen Suiten des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel auf Usedom einen einmalig urban inspirierten Ort der Ruhe, Erholung und Entspannung auf der Sonneninsel Usedom. Als Teil der SEETELHOTELS Usedom begrüßt das Kaiserstrand Beachhotel seine Gäste mit einem einzigartigen Lifestyle-Hotelkonzept, wie es sonst nicht auf Usedom zu finden ist.Die stylishen Doppelzimmer und Juniorsuiten des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel bieten mit hochwertig und modern eingerichteten Zimmern einen urbanen Lifestyle und ein höchstes Maß an Komfort. Hier findet sich die perfekte Rückzugsmöglichkeit für die nach Lebkuchen duftenden Wintertage. Neben ausgiebigen Strandspaziergängen entlang des feinsandigen Ostseestrandes, wärmendem Glühwein und traditionellem Plätzchenbacken, erwartet den Gästen des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel ein Weihnachtsarrangement mit allem was das Herz begehrt.In der Spa- und Wellnessoase wird neben den Dampfbädern, Infrarotkabinen und dem modernsten Fitnessraum in den Ruheräumen ausgiebig relaxed. Die wohltuenden Wellness- und Beautyanwendungen werden im SPA_Huus "Life-Style" angeboten. Hier kann man sich bei entspannenden Treatments, Massage- und Kosmetikanwendungen von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen.Eine umfangreiche Bewegung für Körper und Geist offenbart das ausgiebige Freizeitprogramm des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel: Die nahe gelegene Heringsdorfer Strandpromenade bietet mit ihrem weitläufigen Sandstrand von über 42 km Länge eine wunderbare Umgebung für unvergessliche Wanderungen oder Radausflüge. Hinzu kommen viele weitere Freizeitangebote wie Wassergymnastik, Stretch & Relax, Rückentraining, Tai-Chi, Qi-Gong, Nordic Walking,Personal Training oder Eisstockschießen.Wellness, Genuss und Freiraum für sich - Das vielseitig überdachte Konzept des SEETELHOTEL Kaiserstrand Beachhotel bietet für jeden Besucher ein Angebot, das keine Wünsche offen lässt − ein Ort, an dem man gerne zum Stammgast wird.Weitere Informationen zu den Angeboten der SEETELHOTELS Usedom unter www.seetel.de



Bildinformation: rausch communications&pr