Mit FEATVRE keine Lieblingsdoku mehr verpassen

Berlin, im August 2017 – Nie war der Bedarf an verlässlichen, fundierten und gut aufbereiteten Hintergrundinfos so groß wie heute. Die Online- Plattform und App FEATVRE bietet dazu eine hochkarätige Vielzahl an Dokus, Reportagen und Non-Fiction-Beiträgen in den Bereichen „Aktuelles“, „Politik“, „Kultur“ und „Wissen“ aus den Mediatheken der entsprechenden Sender und Online-Kanäle. Diese werden redaktionell ausgewählt, vorgestellt und sind über Schlagworte schnell und leicht zu finden. Mit der Erstellung eines kostenlosen persönlichen Profils kann man die gefundenen Ergebnisse und eigenen Interessensgebiete jetzt noch effektiver verwalten.Kaum jemand hat heute Zeit und Muße die unterschiedlichen Kanäle und Mediatheken immer wieder aufs Neue nach den aktuellsten Dokus und eigenen Interessensschwerpunkten zu durchstöbern. Umso besser, dass es mit FEATVRE eine Plattform gibt, die hier Übersicht schafft und zeitsparend die besten Videos auf einem Portal zusammenstellt, ordnet und direkt verlinkt. Die sorgfältig ausgewählten Beiträge lassen sich jetzt auch ganz individuell verwalten.Persönliches Profil bei FEATVREFür eine noch bessere Übersicht bietet FEATVRE ab sofort das persönliche Profil: wenn man sich kostenfrei anmeldet, kann man nicht nur eine persönliche Merkliste anlegen, sondern sich auch zu Beiträgen erinnern lassen, wenn diese nur noch wenige Tage in den Mediatheken verfügbar sind. Zudem kann man bestimmten Themen folgen und bekommt auch hier maßgeschneidert Benachrichtigungen per E-Mail über neue Beiträge und Empfehlungen der Redaktion.Und welche tolle Doku sollte neulich noch den Freunden empfohlen werden? Zuletzt gesehene Videos können im persönlichen Wiedergabeverlauf schnell und einfach wiedergefunden werden – und die Lieblingsdokus dann in wenigen Klicks über die Social Media Buttons mit den Freunden geteilt werden.Der eigene Doku-KanalSo wird FEATVRE zum ganz persönlichen Doku-Kanal, auf dem man jederzeit, schnell und einfach Zugriff auf spannende und informative Highlights aus dem großen Angebot hat. Langwieriges eigenes Suchen und Filtern entfällt, ob in den verschiedensten Mediatheken, - oder gar in den Untiefen des linearen, unflexiblen Fernsehprogrammes.Tagesaktuell und und bequem ist die Plattform so personalisiert nutzbar – egal, ob zur reinen Information, Weiterbildung oder zur Entspannung. Per Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV lässt sich jederzeit und im maßgeschneiderten Format auf die Dokus zugreifen, wenn man Zeit und Lust hat.Weiterführende Informationen stehen hier zur Verfügung: www.featvre.com . Die App „FEATVRE“ ist kostenlos und werbefrei im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.



Bildinformation: FEATVRE Follow-Theme