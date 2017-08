Die Suche nach einem Motorradhotel Südtirol hat ein Ende

(fair-NEWS)

Das Hotel Eggental ganz nach Ihren WünschenIm Südwesten der Dolomiten, liegt die Ferienregion Eggental, in dem sich das Hotel Steineggerhof befindet. Die Landeshauptstadt Bozen ist lediglich 13 Kilometer vom Hotel entfernt und somit ideal für einen Ausflug. Die Lage des Hotels ist ideal um sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Auf 900m Höhe ist ein toller Blick garantiert und man kann tolle Wanderungen unternehmen, um die Region weiter zu erkunden.Die Gastgeber empfangen ihre Besucher herzlich und mit einer Selbstverständlichkeit wie in einer Familie. So spüren die Gäste die herrschende familiäre Atmosphäre und der Urlaub bleibt noch lange im Gedächtnis.Der ideale Ausgangspunkt für eine Motorradtour DolomitenAufgrund der zentralen Lage erreicht man 30 Pässe, die sich für eine Fahrt mit tollem Ausblick anbieten. Von den Moho Hotels wurde der Steineggerhof mit vier Helmen ausgezeichnet, dies garantiert einen hohen Qualitätsstandard für Ihren Motorradurlaub. Dennoch ist das Hotel nicht nur für Gäste mit Motorradambitionen ideal, auch Aktivtouristen und Wellnesssuchende kommen hier auf ihre Kosten. Auf Yoga und Fitness muss selbstverständlich niemand im Urlaub verzichten. Auch ein Innenpool, Sauna und Massagen dürfen in einem guten Urlaub nicht fehlen. Wer mehr Action braucht, kann sich auf einer der vielen Moutainbikestrecken austoben oder sich Technikkursen anschließen. Vor allem beim Klettern lässt sich die Region bestens erkunden und ein tolles Panorama genießen.Das 3 Sterne Hotel Südtirol SteineggerhofEgal ob Frühstück oder Abendessen, im Steineggerhof werden die Gäste stets mit haugemachten Südtiroler Köstlichkeiten verwöhnt, um sich für einen ereignisreichen Tag zu stärken oder sich verwöhnen zu lassen. Hier wird besonders Wert auf regionale Produkte gelegt!Verschiedene Zimmertypen sorgen dafür, dass alle Anforderungen und Bedürfnisse gedeckt werden. So werden alle Wünsche aller Gäste erfüllt.Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Hotel Eggental unter: www.steineggerhof.com