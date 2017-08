Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff – Wunderschöne Schlossgärten bestauenen

(fair-NEWS)

Die Schlossgärten Trauttmansdorff in Meran sind jeden Besuch wertWer in Südtirol Urlaub macht, darf sich diesen Ort auf keinen Fall entgehen lassen. Auf 12 Hektar Fläche erstreckt sich die einzigartige Gartenwelt des Schloss Trauttmansdorff. Dies ist die beste Gelegenheit seltene Pflanzen aus aller Welt zu bestaunen und sich einen erholsamen Tag ab vom Alltagsstress zu machen. Aufgrund des Höhenunterschiedes von 100 Metern, lässt sich das ganze Areal wunderbar überblicken und bietet eine tolle Sicht auf die bekannte Kurstadt Meran.Auf der Homepage der Gärten kann man einen virtuellen Rundgang genießen, wenn man von der Vielfalt der Gärten nicht genug bekommen kann.Meran Veranstaltungen findet man hierZahlreiche Veranstaltungen finden in den traumhaften Gärten statt. Eine ideale Umgebung für Kunst und Kultur, aber auch Genuss. Besonders beliebt ist der Brunch auf der Sissi-Terrasse, das jeden Sonntag stattfindet. Nicht nur die Gärten, auch das Schloss selbst sind immer wieder einen Besuch wert und atmen Geschichte. Die Aufenthalte der Kaiserin brachten auch den Namen des Sissi Schlosses, prägten die Region und sorgten für die Bekanntheit des Luftkurorts Meran. Wer mehr von der Vergangenheit dieses wundervollen Orts erfahren möchte, kann das Touriseum, aber auch die wechselnden Sonderausstellungen besuchen, die viele Informationen und Wissen bereitstellen.Botanischer Garten für Groß und KleinUm den Garten mit allen Sinnen zu erleben und den Besuch zum Abenteuer werden zu lassen, gibt es zahlreiche Erlebnisstationen. Hier zählen unter anderem das geologische Mosaik, der Summfelsen, aber auch das Glashaus und die Libellenuhr. So wird der Aufenthalt auch für die kleinen Gäste ein aufregendes Erlebnis.Nicht umsonst wurden die Gärten des Schloss Trauttmansdorff 2005 zum „Schönsten Garten Italiens“ gewählt.Für weitere Informationen steht Ihnen die Homepage der Gärten von Schloss Trauttmannsdorff zur Verfügung: www.trauttmansdorff.it