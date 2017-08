Ayurveda-Ernährung - mehr als einfach nur Kochen

(fair-NEWS)

Im Ayurveda ist alles, was wir mit den Sinnen aufnehmen "Nahrung"....und das, was wir aufnehmen kann förderlich für unsere Gesundheit sein oder auch Krankheit, Unzufriedenheit u.v.m. verursachen.Fastfood gibt es also nicht nur beim Essen.Hier einige Beispiele, was für uns auch wie Fastfood wirkt:Ständiger Stress - nicht zur Ruhe kommenUnzufriedenheit in Partnerschaften - häufig StreitEin Beruf, in dem man schon längst innerlich "gekündigt" hat.Diese Liste kann jeder für sich selbst vervollständigen. Eine wichtige Frage, die man sich in einer ruhigen Zeit einmal stellen könnte: Was will ich in meinem Leben so nicht schlucken und verdauen?Für die Gesundheit ist nach Ayurveda natürlich auch das Essen - also die Nahrung für den Körper wichtig. Du bist was Du isst. Das, was wir essen macht den wichtigsten Anteil für Gesundheit aus.Und jeder ist dafür selbst verantwortlich.Gute Möglichkeiten, sich neu zu orientieren, insbesondere über das Gesundheits-System Ayurveda bieten die Aus- und Fortbildungen der Ayurvedaschule im Rosenschloss.Zum Einstieg sind die Fortbildungen Ayurveda-Basics und die Ayurveda-Kochkurse der Ayurvedaschule gedacht, eigentlich ein "Muss" für jede Frau und jeder Mann. Hier lernt man seine Konstitution kennen und wichtige Grundlagen für Gesundheit und Ernährung.Wer dann noch weiter gehen will, Ayurveda zum Beruf oder Nebenberuf als sinnerfüllte Alternative machen möchte, für dem ist die Ayurveda-Fachausbildung "Ayurveda-Ernährung" empfehlenswert.Aber auch hier beginnt es mit den beiden Fortbildungen, die ich oben beschrieben habe. Wer diese bucht und bezahlt hat, der bekommt einen Teil der Seminargebühr auf die Ausbildung angerechnet.Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Gesundheit und auch die Sinnhaftigkeit in einem Beruf oder Nebenberuf liegen bei jedem von uns in den eigenen Händen....und Ayurveda kann uns ganz viel geben - nicht umsonst kann man frei übersetzt sagen: Ayurveda ist das Wissen von einem gesunden, glücklichen und langen Leben.Weiter Informationen zu den Fortbildungen und Ausbildungen der Ayurvedaschule im Rosenschloss<a href="www.schule-fuer-ayurveda.de/ayurveda-ernaehrungsberatung.html">Ayurveda Fortbildungen und Ausbildungen</a>



