Wo die Götter Urlaub machen

Chalkidiki, August 2017: Mondän, lässig, modern, voller mediterraner Leichtigkeit und purem Luxus. Das edle Danai Beach Resort & Villas auf der Halbinsel Chalkidiki, eingebettet in üppigen Pinienwäldern und blühenden Gärten, ist ein Garten Eden, der alle Sinne öffnet. Gäste, die sich für die Villa Blue Riviera entscheiden, kommen der Natur noch näher. Hier lässt sich das Dach ganz einfach elektrisch öffnen, um das geräumige Wohnzimmer in eine riesige Open Air-Living-Area zu verwandeln – freie Sicht auf das Sternenzelt Griechenlands inklusive! Zudem bietet die Villa of the Greek Riviera mit gleich zwei Pools genügend Raum für unbeschwerte Ferientage am Meer.Mit Blick auf den Sternenhimmel GriechenlandsWer in die Villa Blue Riviera eincheckt, genießt absolute Privatsphäre, einen uneingeschränkten Panorama-Meerblick und auf 450 qm Wohnfläche genügend Platz, um die Seele baumeln zu lassen. In einem 700 qm großen Garten, eingebettet inmitten duftender Pinien, Orangen- und Zitronenbäume, liegt die Villa mit eigenem Pool und großer Terrasse auf einer kleinen Anhöhe vollkommen abgeschieden vom Rest des luxuriösen Boutique-Hotels. Drei Schlafzimmer, zwei Marmor-Badezimmer, ein großes Wohnzimmer mit eigener Bar sowie eine voll ausgestattete Minibar sind die komfortablen Features für sorglosen und unbeschwerten Urlaub auf höchstem Niveau. Für Mußestunden steht ein Klavier zur Verfügung, und wer sich rundum entspannen möchte, der findet seinen perfekten Ort im eigenen Wellnessbereich mit Massageliege, Ruhezone und separatem Marmorbad. Absolutes Highlight: das gewölbte Dach des Wohnzimmers, das sich auf Knopfdruck problemlos öffnen lässt und laue Nächte unter dem unendlichen Sternenhimmel beschert.Familienurlaub auf höchstem NiveauPerfekt für Familien oder befreundete Paare ist die Villa of the Greek Riviera mit Pool und angeschlossenem Jacuzzi, die umgeben von einem üppigen Garten unweit des Hoteleingangs liegt. Im unteren Bereich der zweigeschossigen, insgesamt 950 qm großen Villa sind das großzügig geschnittene Wohnzimmer, eine separate Küche und jeweils zwei Bäder und zwei Schlafzimmer untergebracht. Auf der ersten Etage sind ein Schlafzimmer, zwei getrennte Badezimmer und der zweite Privatpool auf der Terrasse zu finden. Die oberste Etage verfügt über ein weiteres, großes Wohnzimmer, eine zweite Küche, eine Terrasse mit Lounge Area und ein Schlafzimmer mit dazugehörigem Bad. Im Garten laden verschiedene Plätze zum Sonnenbaden und relaxen ein – hier ist zudem noch ein weiteres Gästezimmer mit eigenem Bad untergebracht.Beide Villen zeichnet ein lässig-schickes Ambiente aus. Hochwertiges Interieur undedelste Materialien treffen auf ausgewählte Kunstwerke und kreieren eineWohlfühlatmosphäre für verwöhnteste Ansprüche. Die Blue Riviera Villa und die Villaof the Greek Riviera sind Top-Adressen inmitten des familiengeführten Hotels für Gäste, diedas ganz Besondere suchen.



Bildinformation: Wo die Götter Urlaub machen