Mac & iPhone selbst reparieren mit dem iToolkit 2

Wettingen, im August 2017 – Arbeitsspeicher (RAM) oder die Festplatte des Notebooks tauschen, das iPhone reinigen oder die eingebaute Batterie des MacBook Pro wechseln – ohne passendes Werkzeug ist das auch für technisch versierte Anwender kaum möglich. Daher haben die Experten von LMP ein Set zusammengestellt, mit dem sich kleinere Arbeiten an Mac & Co. jetzt auch selbst durchführen lassen.Bislang war es kaum möglich, Komponenten wie Speicher oder Batterien an Macbook, iPad oder iPhone zu tauschen. Auch wenn das entsprechende Know-how vorhanden war, fehlte oft das passende Werkzeug. Das iToolkit 2 schließt diese Lücke. Es umfasst acht Schraubendreher mit unterschiedlichen Spitzen, sowie diverse Sticks, eine Pinzette, einen Hebel und weitere Instrumente zum einfachen Öffnen von Mac, iPad oder iPhone.Wenn die Speicherkapazitäten oder der Akku eines Apple-Geräts erschöpft sind, muss so nicht mehr gleich zu einem neuen Produkt gegriffen werden. Das iToolkit 2 ist kompatibel mit Mac Mini, Mac Pro, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPhone und iPod. Das Werkzeug-Set im praktischen Hard-Case kann auch an Notebooks anderer Hersteller und für die Reparatur kleiner elektronischer Geräte verwendet werden. Das technische Know-how für eine erfolgreiche Reparatur muss jeder Anwender selbst mitbringen - LMP übernimmt keine Garantie dafür.Die Bestandteile des Sets im Überblick:Drei Spitzen Kreuz-SchraubendreherDrei Bits-Torx-SchraubendreherZwei Spitzen Pentalobe-SchraubendreherZwei Analog-Sticks aus NylonZwei Instrumente zur Öffnung AEin stabiler, dünner Bedienungshebel aus MetallEin Instrument zur Öffnung mit SaugnapfEine Pinzette aus MetallDas iToolkit 2 von LMP ist zum UVP von 29,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. bei Comspot, Cancom und Cyberport verfügbar. Für den deutschen Fachhandel ist DataWorld als Distributor zuständig.



Bildinformation: LMP - Toolkit