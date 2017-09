Christian Somann ist neuer Küchenchef im SEETELHOTEL Strandhotel Atlantic: Der erfahrene Gourmet-Koch leitet ab sofort das Küchenteam im „1922 – Das Restaurant“

(fair-NEWS)

Seebad Ahlbeck, August 2017Christian Somann wird ab sofort als Küchenchef die Gäste des „1922 – Das Restaurant“ im SEETELHOTEL Strandhotel Atlantic mit seinen feinen Kreationen verwöhnen. Zuvor war der gebürtige Sachsen-Anhalter als Sous-Chef im SEETELHOTEL Ahlbecker Hof Teil des Teams um Hark Pezely. Nun wird das Küchenteam im Restaurant „1922“ auf der Sonneninsel durch den sympathischen Koch mit viel kulinarischer Expertise und Innovation verstärkt.„1922 – Das Restaurant“ mit großzügiger Sonnenterrasse im SEETELHOTEL Strandhotel Atlantic überzeugt neben seiner wundervollen Lage direkt an der Strandpromenade mit kulinarischer Vielfalt auf höchstem Niveau.Das Gourmet-Restaurant zeichnet sich seit Jahren durch ausgefallene und harmonische Kreationen mit mediterranen Einflüssen aus und wird in namhaften Gourmetführern empfohlen. Hier wird Christian Somann anknüpfen und der Küche durch Kreativität, Einfallsreichtum und viel Know-How seine ganz eigene Handschrift verleihen. Außerdem verfolgt der neue Küchenchef einen regionalen Küchenstil ganz nach seinem Motto „Denke global, kaufe regional!“. Er bezieht nur Produkte von regionalen Bauern in einem Umkreis von höchstens 100 km. So möchte er die umliegenden Landwirte unterstützen und die Umwelt schonen.Der neue Küchenchef im SEETELHOTEL Strandhotel Atlantic stammt aus einer Gastronomen-Familie und hat die Begeisterung für das Kochen schon früh für sich entdeckt. Bereits vor 17 Jahren machte er seine Leidenschaft zum Beruf. Seitdem hat Christian Somann in zahlreichen renommierten Restaurants gekocht und viel Erfahrung als Souschef und auch als Ausbilder für den Nachwuchs gesammelt. Als Mitglied im „Usedomer Köche Klub“ bietet er Workshops für Azubis der Berufsbildenden Schulen in Wolgast an. Ab sofort können auch die Gäste des SEETELHOTEL Strandhotel Atlantic in die kulinarische Welt des passionierten Kochs eintauchen.Weitere Informationen zu den Angeboten der SEETELHOTELS Usedom unter www.seetel.de



Bildinformation: rausch communications&pr