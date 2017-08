Assmann Electronic auf der IFA 2017

(fair-NEWS)

Lüdenscheid, 31. August 2017 - Vom 1. bis 6. September öffnet die Internationale Funkausstellung (IFA) wieder ihre Tore auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm. Selbstverständlich ist auch Assmann Electronic mit dabei und präsentiert auf der führenden Messe für Consumer Electronics und Home Appliances das intelligente Smart-Home-System der Marke ednet. Mit vielen leistungsstarken Komponenten stellt ednet Smart Home eine schnelle und unkomplizierte Sicherheitslösung für Privatanwender dar. Assmann zeigt das preisgünstige Starter Kit der einfach zu installierenden Lösung im Smart Home Areal in Halle 6.2 am Stand Nr. 117.Wer kennt das nicht - ein ungutes Gefühl, das sich von unterwegs aus oftmals einschleicht: Habe ich die Herdplatte wirklich ausgeschaltet, und ist die Tür auch tatsächlich abgeschlossen? Für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen, dass Zuhause alles in bester Ordnung ist, hat Assmann eine leicht zu installierende, mobile Sicherheitslösung entwickelt. Das leistungsstarke Smart Home HD Starter Kit Security der Marke ednet umfasst eine HD-IP-Kamera (720p) zur Überwachung des Innenbereichs, einen Bewegungsmelder, der Veränderungen in den Räumen meldet, sowie zwei Kontaktsensoren, die erkennen, ob Türen und Fenster geschlossen oder offen sind. Nimmt einer der Sensoren eine Veränderung wahr, so sendet die Lösung per App sofort eine Nachricht aufs Mobiltelefon. Dank der IP-Kamera hat der Nutzer jederzeit ein Live-Bild von zuhause, er kann sofort nachsehen und die Situation schnell überprüfen.Kamera als integrierte Schaltzentrale der Lösung - kein Zusatzgerät erforderlichDie IP-Kamera dient dabei nicht nur als Überwachungskamera, sondern auch als zentrales Steuerelement bzw. Gateway des Systems. Sie empfängt die Signale aller angeschlossenen Sensoren und schickt bei Gefahr (z.B. Einbruch) Nachrichten aufs Mobiltelefon. Im Gegensatz zu anderen Sicherheitslösungen muss sich der Anwender also kein zusätzliches Steuerungsgerät anschaffen! Ein weiterer Vorteil des ednet Smart Home HD Starter Kit Security: Die Installation erfolgt ganz schnell und einfach über die ednet Smart Home App. Das System stellt daraufhin über ein Audio-Signal eine Verbindung zum eigenen Netzwerk her. Alle angeschlossenen Komponenten lassen sich per App mobil einbinden und steuern. Darüber hinaus ist das Starter Kit jederzeit sinnvoll mit weiteren Smart-Home-Komponenten wie Außenkameras oder Sirenen erweiterbar. So verwandelt die Lösung jedes Zuhause einfach und preisgünstig Stück für Stück in ein sicheres Smart Home.Das ednet Smart Home HD Starter Kit Security (<a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-kits/84299/">84299</a>) im Überblick:-1x ednet smart home HD 720p IP-Kamera für den Innenbereich-1x <a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-sensoren/84293/">84293 </a>- ednet smart home Bewegungssensor für den Innenbereich, 6-8 m Erkennungsbereich-2x <a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-sensoren/84294/">84294 </a>- ednet smart home Funk-Kontaktsensor für den Einsatz an Tür und Fenster, 433 MHz, Batterietyp MN21Weitere Produkte der ednet Smart-Home-Serie, mit denen sich das HD Starter Kit Security erweitern lässt (v.l.nr.):-<a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-sensoren/84295/">84295 </a>- ednet smart home Alarmsignal für den Innenbereich, integrierter Akku mit 8 Stunden Standby, 110 dB Alarmsignal, 230 V-<a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-sensoren/84297/">84297 </a>- ednet smart home Alarmsignal für den Außenbereich, integrierter Akku, 8 Lautstärkestufen, 110 dB Alarmsignal, 433 MHz-<a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-aktoren/84291/">84291 </a>- ednet power Funksteckdose, Empfängereinheit für den Innenbereich, weiß-<a href="www.ednet-europe.eu/produkte/smart-home-loesungen/ednet/smart-home-aktoren/84292/">84292 </a>- ednet power Funksteckdose für den Außenbereich, Empfängereinheit, IP44 Spritzwassergeschützt, schwarzRedakteure erhalten auf Wunsch Testmuster über den unten genannten Pressekontakt.



Bildinformation: Assmann Electronic auf der IFA 2017