"Kicken für Kinder" - Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand organisiert Benefizturnier für den guten Zweck im OSV Stadion Oldenburg

31. August 2017 - Am Freitag, 8. September, findet das diesjährige Benefizturnier "Kicken für Kinder" im OSV Stadion in Oldenburg zugunsten der OSV Jugendarbeit statt - um 18 Uhr ist Anpfiff. Die Veranstaltung wird vom Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand unterstützt. "Sport ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen enorm wichtig und der OSV macht hier eine ganz tolle Arbeit. Wir möchten uns aus in diesem Jahr tatkräftig dafür einsetzen, dass noch mehr Kinder davon profitieren und sind deswegen wieder bei dem tollen Turnier dabei. Am Ende gehen fünf Euro pro erwachsenem Besucher an die Jugendarbeit des OSV", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Diesmal treten vier Mannschaften gegeneinander an: Fabrizio Hayer & Friends, St. Pauli Alt Liga, HSV Allstars sowie OSV & Friends - bekannte Spieler wie Manni Kaltz, Uli Stein, Ivan Klasnic und Christian Rahn haben ihr Kommen fest zugesagt. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder einen Euro. Für Gäste des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand ist der Eintritt bei Vorlage ihres Zimmerschlüssels kostenlos. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand, in der Sportabteilung des Modehaus Johannsen, in der Geschäftsstelle des OSV und vor Ort am Spieltag. Das Ferienpark-Maskottchen Hops ist vor Ort und macht den Anstoß, es gibt Kinderschminken, Bernd Heynemann ist der Schiedsrichter und Christian Stoll moderiert die Veranstaltung - im Anschluss findet ein gemütliches Come together mit gemeinsamem Grillen statt. Weitere Informationen können unter www.weissenhaeuserstrand.de und unter www.benefiz2017.de abgerufen werden.