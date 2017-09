Lifestyle Drinks präsentiert: THE BLACK starwater ist das neue Premium-Wasser mit Aktivkohle und PURE CLEANSE POWER – jetzt mit neuer und verbesserter Formel erhältlich auf lifestyle-drinks.online!

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017Lifestyle Drinks hat ab sofort den Lifestyle-Wasser Hype des Jahres im Sortiment. Detox mit THE BLACK starwater! Das neue Aktivkohlewasser kann mehr als gewöhnliches Wasser und ist das Must-Have für bewusste Genießer, die am Puls der Zeit sind. Purer Lifestyle mit null Kalorien, null Fett und null Zucker – dafür mit der Kraft der Aktivkohle! Detox yourself! Drink your Style!THE BLACK starwater besteht aus bestem natürlichem Trinkwasser. In jedem Liter steckt 1 Gramm hochwertigste medizinische Aktivkohle, die dem Körper auf natürliche Art und Weise zu einer besseren Balance verhilft. Die Kohlenstoffpartikel binden Giftstoffe wie ein Magnet. Somit wird der Körper mithilfe des THE BLACK starwaters von Schadstoffen frei gespült.Die außergewöhnlichen Eigenschaften des THE BLACK starwater machen das schwarze Wasser zu einem einzigartigen Trendgetränk, das Lifestyle und ein gesundes Lebensgefühlt vereint. Das THE BLACK starwater unterstützt die innere Balance und sorgt für einen noch definierteren Style – sowohl innerlich als auch äußerlich!Die Detox-Aktivkohle in THE BLACK starwater ist bereits DAS Schönheitsgeheimnis der Stars und Sternchen in Hollywood und Beauty-Metropolen wie New York, London und Paris! In Juice Bars von West Hollywood bis SoHo sind Aktivkohledrinks bereits ein absolutes Must-Have – Jetzt startet der Hype mit THE BLACK starwater auch bei Lifestyle Drinks deutschlandweit durch und bringt Gesundheit und Lifestyle zusammen.THE BLACK starwater ist im 12er Karton (12 x 0,33 L) für 39,99 € und als Einzelflasche (0,33 L) für 3,39 € (zzgl. 0,15 € Pfand) auf lifestyle-drinks.online und in ausgewählten Locations wie dem KaDeWe erhältlich.Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online



