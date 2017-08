Silversea lässt Himmel über Hamburg erstrahlen

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, August 2017: Ihre Premiere bei den Cruise Days in Hamburg feiert die monegassische Luxusreederei Silversea mit einem spektakulärem Feuerwerk. Am Freitagabend des 8. September 2017 lässt das „Silversea Cruises Feuerwerk“ um 22.15 Uhr für rund zehn Minuten den Himmel über dem Hamburger Hafen erstrahlen.Sowohl von der südlichen Elbseite sowie von einem zweiten Abschussplatz, nahe des an der Überseebrücke liegenden Luxuskreuzfahrtschiffs Silver Wind aus, wird das spektakuläre Feuerwerk mit einer atemberaubenden Dramaturgie gestartet.„Wir freuen uns sehr, der wunderbaren Hansestadt Hamburg dieses Feuerwerk zum Geschenk zu machen und damit auch zu zeigen, wie wichtig Hamburg für Silversea ist. Dieses Jahr sind wir erstmals bei den Cruise Days vor Ort und freuen uns sehr auf dieses besondere Ereignis. Auch langfristig möchten wir mit Hamburg eng verbunden bleiben, so haben wir gerade unter anderem die Hauptsponsorschaft für des Hockeyverein der SV Blankenese übernommen und werden mit den Silversea Cups sportliche Events für die ganze Familie schaffen.“, so Silversea Managing Director EMEA, Alfredo Spadon.Silversea sportlicher Markenbotschafter des Hockeyvereins der SV BlankeneseDie Spielervereinigung Blankenese und die familiengeführte Reederei Silversea stehen beide für generationenübergreifendes Engagement. Die Leistungen von Silversea als neuer Headsponsor beinhalten unter anderem das Sponsoring aller Trikots, Banner und Fahnen, die Ausstattung einer Hockyhütte im Silversea-Design sowie die Ausrichtung zweier Silversea Cups im November und Anfang 2018.Silver Wind in HamburgDie Silver Wind wird von Donnerstag bis Freitag sowie am Sonntag während den Cruise Days an der Überseebrücke liegen. Das seit 1995 für Silversea über die Weltmeere reisendeLuxusschiff besticht mit seiner exklusiven Größe von 156,7 Meter und beherbergt maximal298 Gäste. Weitere Informationen zur Silver Wind erhalten Sie im Anhang.Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio als Vorreiter inder Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mitgroßzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind,Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und seit 19. April 2017 die Silver Muse – mitentspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen SilverExplorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition (neu abNovember 2017) umfassen die Silversea Routen rund 1.000 faszinierende Destinationenauf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.