Neues Dogsharing Portal gestartet

(fair-NEWS) Wer sich für das Thema Dogsharing interessiert und sich deshalb auf der Website Teilzeithund.de registrieren möchte, findet dort jetzt zwei neue Startangebote. Hundebesitzer und Hundefreunde können sich jetzt kostenlos registrieren und außerdem als neue Mitglieder beim Dogsharing auf diesem Portal mit einem Start-Gutscheincode 50 % bei allen drei angebotenen Paketen sparen. Der Gutscheincode lautet TZH50. So können Hundefreunde die Idee Hund auf Zeit noch preisgünstiger in Anspruch nehmen. Für alle Hundebesitzer und interessierte Teilzeit-Herrchen sowie Teilzeit-Frauchen folgen jetzt noch ein paar erläuternde Informationen zur Idee des Dogsharing.



Dogsharing bietet für Hundebesitzer, Hundesitter und Hunde viele Vorteile

Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, sich einen Hund zu teilen. Der Hund als bester Freund des Menschen ist ein Rudeltier und bleibt nicht gerne lange alleine. Deshalb suchen seine Besitzer oft nach einer Hundebetreuung. Wenn die süße Fellnase allerdings als Leihund, regelmäßig einen Hundesitter zum Gassi gehen zur Verfügung hat, entfällt die umständliche Suche nach der Hundebetreuung. Wer berufstätig ist, hat immer eine zuverlässige Tagesbetreuung, aber auch die Urlaubsbetreuung und Verpflegung bei Abwesenheit ist durch den Hundesitter geregelt. Der Hund als bester Freund des Menschen ist auch in einer größeren Familie daran gewöhnt, mehrere Bezugspersonen zu haben. Die Fellnase profitiert von dieser Regelung auf jeden Fall. Der wichtige regelmäßige Spaziergang für die Fellnase ist geklärt, der Hundesitter hat seine Freude beim Gassi gehen, bei der Tagesbetreuung, der Urlaubsbetreuung und genießt die Zeit als Teilzeit-Herrchen oder Teilzeit-Frauchen und wer berufstätig ist, braucht so keine Sorge zu haben, dass dem Hund irgendetwas Wichtiges fehlen könnte.



Die Idee des Dogsharing bringt alle Parteien zusammen

Wer sich auf teilzeithund.de registriert, kann so Kontakt aufnehmen, ganz unabhängig davon, ob die eigene Berufstätigkeit bisher der Grund war, sich keinen eigenen Hund anzuschaffen oder eine neue oder längere Berufstätigkeit gerade ein großes Problem für Herrchen und Hund darstellt. Im Gegenzug können sich so Hundefreunde einen Hund teilen, die in ihrer eigenen Wohnung keinen halten dürfen. Der Hund auf Zeit hat so seinen benötigten Spaziergang, die wichtige Verpflegung bei Abwesenheit des Frauchens oder Herrchens und alle Beteiligten haben nur Vorteile davon.



Gibt es bei der Hundeversicherung Probleme?

Auch bei der Hundeversicherung gibt es keine Probleme, wenn der Spaziergang nicht mit dem Hundehalter stattfindet. Jede Tierversicherung versichert immer das Tier und nicht den Eigentümer. Das ist auch bei der Tierversicherung für Hunde der Fall. Das Teilzeit-Herrchen oder Teilzeit-Frauchen ist so bei der Tagesbetreuung und auch bei der Urlaubsbetreuung gut abgesichert, wenn der Hund beim Gassi gehen oder aus einem anderen Grund einmal etwas anrichten sollte. Die Hundeversicherung muss dann trotzdem für den Schaden aufkommen. Alle Details können die Parteien dann in aller Ruhe im Portal gemeinsam absprechen.



Welche Vorteile hat das Dogsharing-Portal noch?

Der Hund als bester Freund des Menschen ist ein geliebtes Familienmitglied. Über das Dogsharing-Portal ist es möglich, ganz anders als bei einer Anzeige bei der Suche nach einer Hundebetreuung zunächst vorsichtig mit jedem Interessenten Kontakt aufzunehmen, um sich gut kennenzulernen. So lässt sich viel besser feststellen, ob Hund, Herrchen, Frauchen oder die ganze Familie und die Person, die Interesse an der Idee, sich einen Hund zu teilen hat, auch wirklich gut zusammenpassen.