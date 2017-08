Letzter Aufruf zum Sonne tanken und entspannen

(fair-NEWS)

(NL/3520306658) Frankfurt/Antalya, 31. August 2017*** Kaum neigen sich die Sommerferien in Deutschland dem Ende entgegen, stehen bereits die Herbstferien vor der Tür. Für zehn Bundesländer geht es in diesem Jahr ab dem 2. Oktober los. Um die Auszeit bestmöglich zu genießen, können Urlauber in Antalya Sonne tanken und das abwechslungsreiche Angebot der Region nutzen.Unter Golfliebhabern ist Antalya längst kein Geheimtipp mehr. Die großzügig angelegten Plätze und hochwertigen Resorts laden zum Abschlag ein. Zahlreiche Anlagen kamen in den vergangenen Jahren neu hinzu. Allein Belek verfügt über 15 Anlagen. Im November gastiert dort die internationale Weltklasse zu den Turkish Airlines Golf Open (www.turkishairlinesopen.com).Für Wanderer und Naturfreunde gibt es in der Region zahlreiche Ausflugsziele. Der Gipfel des Bergs Tahtali in der Nähe von Kemer kann zu Fuß oder mit der modernen Seilbahn Sea to Sky erreicht werden. Im Tal verläuft der berühmte Lykische Weg. Der mehr als 500 Kilometer lange Wanderweg erstreckt sich von Fethiye bis nach Hisarçandir.Antalya wird vor allem für seine hochwertigen Strände von seinen Gästen geschätzt. Am 650 Kilometer langen Küstenstrich wehen 210 Blaue Flaggen, unter anderem auch am berühmten Kleopatra Beach bei Alanya. Die Auszeichnung wird jährlich für saubere Strände und hochwertige Wasserqualität vergeben. Das angenehme Klima mit rund 300 Sonnentagen im Jahr ist auch im Oktober ideal für einen Urlaub an einem der prämierten Strände der Region.Für Kultur- und Geschichtsfreunde ist der Besuch der antiken Stätten in Aspendos, Termessos und die Ruinenstadt Phaselis sowie ein Ausflug in die historische Altstadt von Antalya interessant. Dort gibt es neben kulturellen Highlights zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.Für einen entspannten Badeurlaub bietet FTI 1 Woche, All-inklusive im Doppelzimmer im Hotel Portobello 5* - Konyaalti (Antalya) für 2 Erwachsene und ein Kind bis 12 Jahren, z.B. am 02.10.2017 ab Hamburg für 1.479* Euro.*Preise und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.Weitere Informationen unter <a href="www.antalyadestination.com." title="www.antalyadestination.com.">www.antalyadestination.com.</a>



Bildinformation: Letzter Aufruf zum Sonne tanken und entspannen