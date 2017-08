Sonnet präsentiert den weltweit ersten dualen SxS Pro Kartenleser mit Thunderbolt 3

(fair-NEWS)

Irvine, Kalifornien, im August 2017 – Mit dem neuen SxS Pro Kartenleser stellt Sonnet Technologies das zweite Mitglied aus der Familie professioneller Kartenleser mit 40 Gbps schneller Thunderbolt 3-Geschwindigkeit vor. Kreative Profis können damit zwei Karten simultan einlesen und so von der enormen, 2750 MB/s starken Bandbreite profitieren. Der Pro Kartenleser ist zudem kompatibel mit SD™ und XQD™ Karten, wenn sie mit einem SDHC-Adapter von Sonnet bzw. einem Sony XQD ExpressCard® Adapter verwendet werden. Er lässt sich an Mac und Windows-Computern mit Thunderbolt 3 einsetzen sowie an Macs mit Thunderbolt 2 oder Thunderbolt, wenn ein entsprechender Adapter von Apple verwendet wird.„Unseren neuen SxS Pro Kartenleser haben wir im Hinblick auf zeitkritische Workflows in der Bildverarbeitung und Post-Produktion entwickelt”, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. „Die Deadlines werden immer enger, die Shootings in 4K benötigen hohe Datenmengen und beim Übertragen der Daten zählt jede Minute. Mit unserer Lösung können Anwender die Aufnahmen von zwei SXS-Karten zeitgleich schnellstmöglich einlesen und sogar mit weiteren Lesegeräten, die per Daisy-Chaining angebunden werden, vier oder noch mehr Karten einlesen.”Der kompakte SXS Pro Card Reader ist 14,5 Zentimeter breit, 13 Zentimeter tief und 2,5 Zentimeter hoch. Dank des stabilen Aluminium-Gehäuses ist er leicht, robust und extrem widerstandsfähig. Der handliche Medialeser verfügt über zwei Thunderbolt 3 (USB-C) Eingänge. Ein Port wird an den Computer angeschlossen, am zweiten können per Reihenschaltung (Daisy-Chaining) bis zu fünf weitere Thunderbolt-Peripheriegeräte angeschlossen werden sowie zwei 4K Monitore oder ein 5K Display oder ein USB 3.1-Gerät. Im Lieferumfang sind ein 0,5 Meter langes Thunderbolt 3 (40Gbps) Kabel sowie der Sonnet-exklusive ThunderLok™ 3 Thunderbolt-Clip enthalten, der das Kabel sicher mit dem Lesegerät verbindet und so versehentliche Unterbrechungen verhindert.Die Geräte der SF3 Serie von Sonnet verbindet ihr einheitliches Design. Wie der CFast 2.0 Pro Kartenleser von Sonnet ist auch das neue Modell stapelbar und funktioniert in Reihenschaltung. Der SxS Kartenleser bietet eine Stromversorgung von bis zu 15 Watt für Peripheriegeräte oder Hosts. Da Geräte der SF3 Serie nur ein Thunderbolt 3-Kabel für den Anschluss an den Computer benötigen, können Anwender somit vier, sechs oder mehr Karten zeitgleich einlesen und von der 2.750 MB/s starke Bandbreite von Thunderbolt 3 profitieren.Der SxS Pro Kartenleser (Artikelnummer SF3-2SXS) aus der SF3 Serie von Sonnet ist ab sofort zum UVP von 429 Euro erhältlich.Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.sonnettech.com/product/sf3-sxs-pro-card-reader.html Weitere Informationen zu Sonnet: www.sonnettech.com/de



Bildinformation: Sonnet Card Reader