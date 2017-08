FAIL!2017: Der bewusste Umgang mit Fehlern und Aufbau einer Fehlerkultur

(fair-NEWS)

Bei aller möglichen Vorbereitung und Achtsamkeit bleiben Fehler die unvermeidbaren Begleiter jeder größeren Aktion. Scheitern ist etwas durchaus Alltägliches und der bewusste Umgang mit Fehlern kann aus dieser vermeintlichen Schwäche eine große Stärke machen.„Bewusst mit der immer präsenten Möglichkeit von Fehlern und Scheitern umgehen zu können verschafft Führungskräften einen großen Vorsprung gegenüber jenen Kollegen, die diese Option als unerwünschte Schwäche sehen und einfach ignorieren“, ist Erfolgs-Coach und Bestseller-Autor Bernhard Moestl überzeugt.ÖPWZ, Bernhard Moestl und trend gestalten am 16. November 2017 in Wien einen Tag für Führungskräfte aller Branchen, um den bewussten Umgang mit Fehlern, den Aufbau einer Fehlerkultur und das Scheitern aus fünf Perspektiven zu betrachten:Der Schritt ins Ungewisse – Sicherheit als gefährliche IllusionWie können Führungskräfte die Kenntnis über die Ungewissheit zu ihrem Vorteil nutzen?Bernhard Moestl, Erfolgs-Coach und Bestseller-AutorZukunftsvision FehlerkulturWie lernen Mitarbeiter mittels Selbstkontrolle-Mechanismen einmal gemachte Fehler in der Zukunft selbstständig zu vermeiden?Susanne Adler, Montessori-PädagoginDas kranke UrteilWie schließt man Fehlurteile so weit als möglich aus und wie geht man mit der Möglichkeit um, doch einmal die falsche Entscheidung zu treffen?Dr. Christoph Liebscher, Rechtsanwalt und Richter bei internationalen SchiedsverfahrenDer Mensch als FehlerquelleWelche Fehlerquellen können sich bei Investitionsentscheidungen, die zukunftsgerichtet sind, ergeben und welchen Einfluss haben verhaltenstheoretische Faktoren?Mag. Andreas Wosol, Portfolio ManagerAuch Superhelden machen FehlerWarum muss in der professionellen Luftfahrt das Scheitern gezielt trainiert werden und was können Führungskräfte von der Fliegerei über den aktiven Umgang mit Fehlern lernen?Markus Gollner, PilotTermin16. November 2017, 9:00 bis 17:00 Uhr, in WienAlle Infos und SeminaranmeldungDie VeranstalterDas ÖPWZ steht für- über 65 Jahre exzellente Bildungsqualität und innovativen Wissenstransfer- führende face2face Networking-Plattformen- fachliche und persönliche Qualifizierung von mehr als 510.000 Führungskräften und MitarbeiternBernhard Moestl: Erfolgscoach und Bestseller-Autor Bernhard Moestl zählt zu Europas profiliertesten Experten in den Bereichen Bewusstsein und Leadership. Der international gefragte Keynote-Speaker gibt sein Wissen regelmäßig in Büchern, Vorträgen und Seminaren weiter.