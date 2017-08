(fair-NEWS)

Public Relations (PR) und Marketing für Finanzdienstleister und FinanzdienstleistungenIn der Blog-Reihe "PR und Marketing für Finanzdienstleister und Finanzdienstleistungen" wollen wir, die <a href="www.goers-communications.de">PR- und Marketing-Agentur Görs Communications</a>, die Chancen aufzeigen, die sich in der gezielten PR- und Marketing-Arbeit für Finanzdienstleister und Finanzdienstleistungen bieten - und das mit Fokus auf die Online-Aktivitäten.Die Ausgangslage bei Finanzdienstleistern und Finanzdienstleistungen ist eher durchwachsen, wenn man sich die Präsenz im Netz anschaut. Die Großen der Branche stecken zwar mittlerweile enorm viel Budget in die Online-Aktivitäten, dies aber häufig in Form von Banner-Schaltungen, die in der Regel wenig kosteneffizient sind. Für viele kleine Finanzdienstleister ist das Internet hingegen oft noch Neuland, es werden zwar ein paar Schritte gemacht, aber von einer richtigen Strategie - gerade, was die Verzahnung der Crossmedia-Aktivitäten betrifft - kann nicht die Rede sein. Und das ist ein Problem, schließlich ist das Internet für den Durchschnittsdeutschen mittlerweile ein so fester Bestandteil des Lebens geworden, dass er fast alles online erledigen will.Bankgeschäfte, Hotelbuchungen, die Suche des nächstgelegenen indischen Restaurants auf der Geschäftsreise, alles wird online erledigt. Und das gilt natürlich auch immer stärker für die Suche nach Finanzdienstleistern und Finanzdienstleistungen. Der Vertriebs- und Geschäftserfolg hängt immer stärker davon ab, wie die Unternehmen sich im Internet präsentieren. Und das ist bei den meisten Finanzdienstleistern noch ausbaufähig. Und das auch in benachbarten Bereichen, von denen man es im ersten Moment gar nicht annehmen würde, so fassen derzeit etwa die PropTechs ("Property Technology"), die per Definition das Technologische in ihrem Geschäftsmodell verankert haben, auch nur in kleinen Schritten auf dem deutschen Markt Fuß.Content Marketing, SEO und Social Media für FinanzdienstleisterAls Agentur, die Finanzdienstleister zu ihren Kunden zählt und entsprechende Erfahrung mit Online-Marketing-Maßnahmen für Finanzdienstleistern vorzuweisen hat, können wir die wichtigsten Maßnahmen und Herausforderungen skizzieren, die auf die Finanzdienstleister und alle anderen Anbietern von Finanzdienstleistungen in den nächsten Jahren im Online-Bereich zukommen werden. Wobei die Zukunft eigentlich schon längst begonnen hat, wenn man sich etwa die Suchmaschinen-, Social-Media- und Content-Marketing-Aktivitäten der internetaffinen Konkurrenz anschaut. Die Konkurrenten rüsten nämlich längst auf und erkämpfen sich Kunden. Im Internet, in Social Media und mobil (per App) wird längst auf Kundenfang gegangen - und das teilweise auf eine recht aggressive Art und Weise, die nicht immer den hohen ethischen Ansprüchen, die Finanzdienstleister eigentlich haben sollten, gerecht werden.Unter den ehrbaren Finanzdienstleister haben sich viele bereits ansprechend und trotzdem seriös im Internet in Szene gesetzt und bauen mit Content-Marketing-Inhalten wie Paid / Owned / Earned Media ihre gute Online-Position aus, um auch in den nächsten Jahren gute Betriebsergebnisse erzielen zu können. Und: Es kommt immer neue Konkurrenz hinzu, auch neue Player mit anderen Geschäftsmodellen, die nicht aus der Finanzdienstleister-Branche kommen, sondern eigentlich im Internet beheimatet sind. Das führt dazu, dass klassische Finanzdienstleister, die online, in Social Media und in der mobilen Kommunikation nicht aktiv sind, immer mehr Probleme bekommen, die Neukunden auf sich aufmerksam zu machen und langfristig als Kunden zu gewinnen und zu binden. Auf längere Sicht sicherlich eine Entwicklung, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdet.Es gibt also einige Defizite und Probleme im Hinblick auf die digitale Kommunikation - im Gegenzug bedeutet dies aber auch, dass es noch sehr viele "low hanging fruits" gibt, es sich mit geringem Mittelaufwand relativ viel erreichen lassen kann - etwa durch SEO-Maßnahmen, der Webseitenoptimierung oder dem strategischen Einsatz von Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter. Soll das Thema Onlinemarketing aktiv und strategisch angegangen werden, wird zunächst ein Maßnahmenplan für das Onlinemarketing entwickelt, da Onlinemarketing - inklusive Contentmarketing, Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Online-PR, E-Branding und mobile Marketing - ein so komplexes Feld ist, dass unerfahrene Finanzdienstleister sich sehr schnell verzetteln.Ein typischer Maßnahmen-Fahrplan für <a href="www.goers-communications.de/pr-und-marketing-fur-finanzdienstleister-und-finanzdienstleistungen/">PR und Marketing für Finanzdienstleister und Finanzdienstleistungen</a> der Public Relations und Marketing Beratung Görs Communications würde daher etwa folgendermaßen aussehen:- Kick-Off-Workshop für das Onlinemarketing,- Website-Optimierung (SEO und Content Marketing),- Suchmaschinenoptimierung (SEO) durch (lokal) optimierte Texte und Backlink-Generierung,- Social-Media-Kommunikation und Social-Media-Werbung,- Online-PR,- Google-Adwords.Wenn Ihnen die sechs Punkte wenig sagen, dann ist der Blog von Görs Communications ein erster Anfang, denn in einer sechsteiligen Blog-Serie werden wir die einzelnen Maßnahmen verständlich erklären - damit Sie wissen, was auf einen Finanzdienstleister zukommt, wenn er im Online-Marketing aktiv wird.Diesen PR Content Marketing Fachbeitrag und weitere finden Sie im Görs Communications Blog auf www.goers-communications.de/pr-werbung-beratung/blog/



Bildinformation: Görs Communications (DPRG) bietet professionelle Public Relations, Content und Marketing Beratung.