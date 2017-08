VMworld Europe 2017: Quanta Cloud Technology (QCT) vereinfacht den Weg in die Cloud mit erweiterten und verbesserten Lösungen

(fair-NEWS)

Die von VMware zertifizierten QCT Lösungen QxStack-, QxStor- und QxVDI lösen komplexe Cloud-Implementierungs- und ManagementproblemeBarcelona/Düsseldorf, 31. August 2017 - Quanta Cloud Technology (QCT), ein weltweiter Anbieter von Cloud Computing Hardware, Software und Dienstleistungen für Rechenzentren, stellt auf der VMworld Europe 2017 in Barcelona Neuheiten seiner bestehenden Produktlinien vor, die das wachsende Produktportfolio mit neuen Hyper Converged Geräten bereichern. An Stand # S611 können Besucher vom 11. bis 14. September erfahren, wie diese Lösungen den unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen gerecht werden und Cloud Service Anbietern, Unternehmen sowie Telekommunikationsdienstleistern ein zuverlässiges und leistungsstarkes Cloud-Erlebnis ermöglichen.QCT untermauert seine führende Rolle in diesem Bereich mit innovativen Produkten sowie durch die Erweiterung seiner QxStack- und QxVDI-Lösungen mithilfe der neuesten Intel® Xeon® Scalable Prozessoren. Im Vergleich zu Servern früherer Generationen, unterstützen die Lösungen mehr virtuelle Maschinen und bieten mehr Rechenleistung. Darüber hinaus hält QCT auf der Veranstaltung im Solution Exchange Theatre der Expo einen Vortrag zum Thema "Cutting Edge Solutions that Transform Today"s Cloud Infrastructures". Hier können Anwender lernen, ihren Weg zu einem Software-definierten Unternehmen zu beschleunigen - vom Einsatz mobiler Endgeräte, über die Einrichtung von Rechenzentren, bis hin zur Cloud.Zusätzlich zu diesen Verbesserungen stellt QCT mit der QxStor VMware Edition vSan ReadyNodeTM (VRN) die neueste Lösung in seinem Portfolio an Hyper Converged Infrastrukturlösungen (HCI) vor. Zudem baut QCT seine führende Rolle in diesem Markt weiter aus und beginnt mit dem Versand der vorvalidierten Lösung, die die schlüsselfertige Lösung von VMware integriert, um die Implementierung von vSAN zu beschleunigen.QCT zeigt auf der VMworld Europe 2017 eine Vielzahl von Virtual Desktop Infrastructure- (VDI) und Infrastructure as a Service (IaaS) -Lösungen der nächsten Generation, die alle auf der VMware-Technologie basieren:- QxStack powered by VMware Cloud Foundation: die einfachste Möglichkeit, eine private Softwaredefinierte Data Center (SDDC) Cloud aufzubauen und zu betreiben.- QxStor VMware Edition-vSAN ReadyNodeTM: eine flexible vSAN-Virtualisierungsarchitektur zur optimalen Unterstützung hoher Workloads.-> IOPS Optimierte SKU - ein revolutionärer 1U Rackmount Server mit 10 All NVMe Hot-Plug-fähigen Laufwerksschächten mit Frontzugang, der die IOPs Werte im Data Storage Bereich drastisch erhöht.-> Kosten- / Kapazitätsoptimierte SKU - unterstützt bis zu 96TB Bruttokapazität in einem 1U Server und bietet damit sowohl extreme Speicherdichte als auch Rechenleistung.-> Compute-Storage Optimierte SKU - ermöglicht eine außergewöhnliche IaaS Nutzererfahrung mit einfacher Verwaltung und Hochverfügbarkeit in einer 2U 4-Node Hyper Converged Infrastruktur.- QxVDI VMware Edition Serie: Steigerung der Produktivität und Mobilität in verschiedenen VDI-Lösungen.-> QxVDI VMware Edition-OA: eine extrem dichte, hochverfügbare schlüsselfertige VDI-Lösung für Büroanwendungen.-> QxVDI VMware Edition-HC: eine Hyper Converged VDI-Appliance für rechenintensive Anwendungen.-> QxVDI VMware Edition-3D: eine HCI IaaS Lösung für 3D-intensive Anwendungen.QCT präsentiert auf der Messe die 2. Generation seiner Server-Plattformen und stellt zudem seine erweiterte Zusammenarbeit mit VMware vor, dank derer die beiden Unternehmen ihren Kunden eine breite Palette von vorkonfigurierten, vorvalidierten Lösungen für die Automatisierung von Business Workloads bieten können."Unsere enge Beziehung zu VMware hat eine Fülle von Hyper Converged Infrastrukturlösungen hervorgebracht, die Kunden aller Unternehmensgrößen die Leistungsfähigkeit eines softwaredefinierten Rechenzentrums zugänglich machen", so Mike Yang, Präsident von QCT. "Dank der neuen und erweiterten, für unterschiedliche Anwendungen, Workloads und Geschäftsziele optimierten Lösungen, sehen unsere Kunden sofort die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit VMware.""Die Kunden entscheiden sich für eine von VMware vSAN unterstützte Infrastruktur, um dank moderner Infrastruktur den Anforderungen des heutigen Geschäftslebens besser begegnen zu können", erklärt Yanbing Li, Senior Vice President und General Manager, Storage und Availability Business Unit bei VMware. "Bei unserer Arbeit mit QCT an neuen vSAN ReadyNodes freuen wir uns, dass wir unseren gemeinsamen Kunden eine größere Auswahl an Hardware und Hyper Converged Lösungen anbieten können, die für spezifische Workloads entwickelt und für unterschiedliche Rechenzentrumsumgebungen optimiert sind."Zusätzlich zu den gezeigten Geräten wird ein Unternehmenssprecher von QCT einen Vortrag zum Thema "Cutting Edge Solutions that Transform Today"s Cloud Infrastructures" halten. Der Vortrag findet am 13. September von 14:20 - 14:40 Uhr im Solution Exchange Theatre der Expo statt, Besucher sind herzlich willkommen.Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie unter: https://www.gcpr.de/2017/08/31/vmworld-europe-2017-quanta-cloud-technology-qct-vereinfacht-den-weg-in-die-cloud-mit-erweiterten-und-verbesserten-loesungen/ VMware is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions. The use of the word "partner" or "partnership" does not imply a legal partnership relationship between VMware and any other company.



Bildinformation: QCT auf der VMworld Europe (Bildquelle: © QCT)