Vegane Naturkosmetik ist sexy! Angel Minerals bezaubert mit neuem Logo und mit neuen aufregenden Farben für verführerische Lippen

(fair-NEWS)

Absolut begehrenswert: Die neuen Rot-Töne der veganen Lippenstifte von Angel Minerals „Rebell“ und „Mon Amour“ schaffen starke und imposante LooksHamburg, August 2017Rote Lippen soll man küssen. So edel wie das neue Logo sind auch die neuen veganen Lippenstiftfarben von Angel Minerals. Rebellisch oder sinnlich – die neuen Farbtöne „Rebell“ und „Mon Amour“ sind wunderbar klassisch und doch individuell. Die hochwertige und zu 100% vegane Naturkosmetik von Angel Minerals steht in Sachen Farbkraft herkömmlichen Produkten in nichts nach! Beeindruckende Deckkraft und langer Halt – vegane Lippen sind sexy!So ausdrucksstark wie das neue Logo kommen auch die angesagten Lippenfarben von Angel Minerals daher! Passend zum Rebrand gibt es brandneue Farbtöne für trendbewusste Beauty-Fans. Die neuen, farbintensiven Rot-Töne gibt es als Angel Minerals Lippenstift oder als praktischen Angel Minerals Mini Lip. Die eindrucksvollen und veganen Lippenfarben von Angel Minerals bestehen aus natürlichen Pigmenten, reinen Ölen und pflanzlichen Wachsen. Dank seiner außergewöhnlich cremigen Konsistenz kann der Mini Lip auch leicht mit dem Finger aufgetragen werden.Mut zur Farbe – Colour Blocking ist zurück! Im diesem Herbst und Winter sind knallige Farben ein echtes Muss! Die Kombination aus Pink und Rot ist in dieser Saison ein stilsicherer Look für jede Fashionista! Passend dazu hat Angel Minerals neben den brandneuen Rot-Tönen auch verschiedenste Pink-Töne im veganen Naturkosmetik-Sortiment! Ein weiterer Lippen-Trend in diesem Winter sind Nuancen im Nude-Bereich. Für dezentere und dennoch glanzvolle Auftritte empfiehlt Angel Minerals den VEGAN LIPS „Elegance“ und „NaturElle“!Die Produkte von Angel Minerals-Gründerin Karin Hunkel stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und bewusste ethische Prinzipien, die mit Herzblut erfüllt werden. Die naturbelassenen und veganen Produkte von Angel Minerals sind absolut tierversuchsfrei und mehrfach zertifiziert. Mit allem, was sie privat und geschäftlich leistet, versucht Karin Hunkel die Natur, Umwelt und Tiere zu schützen. „Ich möchte aus dem Herzen heraus agieren und nur Dinge verkaufen, die ich selbst ebenfalls verwende bzw. verwenden würde.“, äußert sich die Angel Minerals-Gründerin über ihre Philosophie.Die Farben „Rebell“ und „Mon Amour“ sind als Angel Minerals Lipsticks zum Preis von 21,00 € und als Angel Minerals Mini Lip zum Preis von 5,90 € im Angel Minerals Online Shop ( www.angel-minerals.de ) und im ausgewählten Fachhandel erhältlich.Weitere Informationen unter www.angel-minerals.de



Bildinformation: rausch communications&pr