Nachhaltige Investments im Trend –TIMBERFARM am Puls der Zeit

Nachhaltige Investmentfonds sind in der Bundesrepublik so beliebt wie noch nie. Mit einem Volumen von 78,8 Milliarden Euro wurde ein neuer Rekord geknackt. Unternehmen wie TIMBERFARM verbinden bereits seit längerem das Prinzip der Kapitalanlage mit einem ausgeprägten Umweltgedanken.Der Marktbericht des FNG, Forum Nachhaltige Geldanlagen, zeigt, wie sehr die Zahlen von nachhaltigen Investitionen in den letzten Jahren nach oben geschnellt sind. Allein im letzten Jahr verzeichnete das FNG ein Wachstum von 14 Prozent auf dem Markt der nachhaltigen Anlagen. „Damit hat der nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland seit 2008 jedes Jahr stärker zugelegt als der konventionelle Markt", erklärt der FNG-Vorstandsvorsitzende Volker Weber.Deutschland im VergleichEin gewaltiger Fortschritt und ein Umschwung in der Bundesrepublik. Doch trotz des hohen Interessensanstiegs bei nachhaltigen Investitionen hinkt Deutschland anderen Ländern hinterher. Hier sind vor allem deutsche Unternehmen wie etwa TIMBERFARM GmbH gefragt, die in diesem Segment eine ganze Reihe von Investitionsmöglichkeiten bieten.So können Kunden über die TIMBERFARM GmbH in den nachwachsenden Rohstoff Naturkautschuk investieren, indem sie Anteile der Kautschukplantagen des Unternehmens in Panama kaufen. Die Rendite wird dabei aus dem Ertrag und dem Verkauf der auf der jeweiligen Fläche angesiedelten Kautschukbäume erzielt. Auf diese Weise investiert man bei TIMBERFARM in ein Stück Natur, anstatt in ein auf abstrakten Zahlen basierendes und nicht greifbares Fondsprodukt. Auf Wunsch können Kunden „ihre“ Kautschukbäume sogar selbst in Augenschein nehmen – das Unternehmen bietet für seine Investoren regelmäßig Reisen nach Panama an.Unternehmen wie TIMBERFARM überzeugenDer Markt in Deutschland ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Anlegern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um Ihr Kapital gewinnbringend, nachhaltig und ökologisch zu investieren. Das Unternehmen garantiert den Anbau von Naturkautschuk unter sozialen und nachhaltigen Bedingungen. Naturkautschuk ist Basisgrundstoff für die Herstellung von Autoreifen.Sowohl Privatpersonen, als auch Unternehmen haben die Möglichkeit, in die rentierlichen Projekte von TIMBERFARM zu investieren. Kapital wird so gewinnbringend angelegt und unterstützt gleichzeitig einen nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen.Weitere Informationen zu Angeboten der TIMBERFARM GmbH gibt es unter www.timberfarm-erfahrung.de/



