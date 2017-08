Dem Wasser so nah

(fair-NEWS)

(epr) Seit jeher üben Wasserfälle eine große Faszination auf uns Menschen aus und zählen heutzutage zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vieler Länder. So auch die Krimmler Wasserfälle in Österreich im Nationalpark Hohe Tauern: Mit einer Fallhöhe von 380 Metern gehören sie nicht nur zu den eindrucksvollsten Naturschauspielen der Welt, auch ihre faszinierende Umgebung verspricht Urlaubern einen abwechslungsreichen Aufenthalt.Nur einen Sprung von Europas größten Wasserfällen entfernt befindet sich das 4-Sterne-Nationalparkhotel Klockerhaus. Hier zeugen nicht nur der Blick auf die Krimmler Wasserfälle von besonderer Wohlfühl-Atmosphäre - auch die Gastgeberfamilie Czerny und das herzliche Hotelteam setzen alles daran, den Aufenthalt ihrer Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Für aktive Naturliebhaber haben die engagierten Mitarbeiter etwa einige Tourenvorschläge in petto: Denn ob Wandern, Bergsteigen, Radfahren oder Mountainbiken - im Nationalpark Hohe Tauern und dem Salzburger Land können Groß und Klein zu jeder Jahreszeit zahlreiche spannende Ausflugsmöglichkeiten entdecken. Der Eintritt zu den Krimmler Wasserfällen ist für die Hotelgäste übrigens gratis. Besonders Asthmatiker und Allergiker können so tagtäglich von der gesundheitsfördernden Wirkung des feinen Wassernebels profitieren. Zurück im Hotel lockt anschließend indoor wie outdoor der Wellnessbereich.Im Sommer genießen die Gäste in der 2.000 Quadratmeter großen Gartenanlage mit hoteleigenen Bio-Schwimmteich und Liegewiese die warme Alpensonne - den atemberaubenden Blick auf die Gipfel der Dreitausender inklusive. Weiterhin versprechen die Saunawelt mit Zirben-Schwitzstube, Landhaussauna, Dampfbad und Whirlpool viele Momente der Ruhe und Entspannung. Natürlich dürfen bei einem Urlaub auch kulinarische Gaumenfreuden nicht fehlen: Wöchentliche Köstlichkeiten wie etwa ein Pinzgauer Bauernbuffet oder italienische Delikatessen werden in gemütlicher Atmosphäre in der Zirbenstube oder im Speisesaal angerichtet. Wer an Unverträglichkeiten leidet kann zudem ganz unbesorgt sein, denn ein geschultes Team an Mitarbeitern hilft bei Fragen zu Lebensmittelallergien gerne weiter. Mehr Informationen sowie aktuelle Urlaubspauschalen gibt es unter www.klockerhaus.com



Bildinformation: (Bildquelle: Foto: epr/Nationalparkhotel Klockerhaus)