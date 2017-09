Insolvenzantrag von Top Bonus: CLLB RAe beraten Meilensammler

(fair-NEWS)

Auf den spektakulären Insolvenzantrag von Air Berlin folgt die Pleite von Top Bonus. Kein Meilensammeln und -Einlösen mehr möglich- CLLB beraten Betroffene.Berlin- 31.08.2017. Nachdem nunmehr Air Berlin Insolvenz angemeldet hat, zog das Vielfliegerbonusprogramm Top Bonus nach und stellte ebenfalls Insolvenzantrag. Betroffene Meilensammler müssen jetzt handeln und ihre Ansprüche nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle anmelden.Das Bonusprogramm liegt zu 70 % in arabischen Händen bei der Fluglinie Ethihad. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob die gesammelten Meilen wertlos geworden sind. Denkbar – wenn auch nicht sehr wahrscheinlich – ist, dass ein anderes Vielfliegerprogramm eine Übernahme und Übertragung der Vielfliegermeilen in ihr Vielfliegerprogramm anbietet. Jedoch stellen Bonusmeilen grundsätzlich Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden dar, weshalb sich für eine andere Airline die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Übernahme in ein anderes Vielfliegerprogramm stellt.CLLB Rechtsanwälte raten den Top Bonus Kunden, ihre Ansprüche von einer Kanzlei ihres Vertrauens prüfen zu lassen.



Bildinformation: CLLB Rechtsanwälte