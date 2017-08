Wir haben es geschafft - Die Lösung heisst Afrika

(fair-NEWS)

Je nachdem, welcher Umfrage man gerade glauben möchte, interessieren sich die Deutschen wenig für die Lösung der Fluechtlingskrise oder geben ganz im Gegenteil an, dass diese Ihnen sogar besonders viel Kopfzerbrechen bereitet.Angela Merkel, alte und wohl auch neue Kanzlerin unseres Landes wird diese Krise jedoch nicht zuerst in unserem Lande lösen – zum Beispiel durch eine geeignete Grenzschutzkontrolle oder durch das Abstellen der sogenannten Pullfaktoren, nein unsere Kanzlerin löst diese Probleme in der ihr eigenen und eleganten Weise. Sie hat in einem Interview angegeben, dass sie den Schleppern in Afrika Jobperspektiven eröffnen möchte, damit diese nicht weiter Migranten oder Flüchtlinge nach Europa bringen müssen. Durch Entwicklungshilfe, die sie den afrikanischen Ländern zukommen lassen möchte, will sie sicherstellen, dass die Schlepper zukünftig eine Arbeit in der afrikanischen Industrie oder bei den vielen aufzubauenden Klein- und Mittelständischen Unternehmen finden, die dort mit Hilfe der deutschen Kanzlerin und ihren ( also unseren ) Steuergeldern etabliert wird. Das hört sich jetzt zwar erst mal nicht nach einer kurzfristigen Lösung an.Aber lassen wir uns nicht von der Grösse eines Projektes abhalten – wir haben schon ganz andere Aufgaben gelöst: so hat unsere Kanzlerin den Euro erfolgreich gerettet, durch die Energiewende das weltweite Klima gerettet, mit Deutschland bei der „Chefsache“ Breitbandausbau nicht ganz einen Spitzenplatz in Europa erreicht, aber wir sind immerhin noch in Sichtweite zu Bulgarien und Rumänien. Wer hat da noch Zweifel, dass sie auch die Familien der 390.000 Syrer integrieren kann, die jetzt ein Recht auf Familiennachzugbekommen?Zurück zu Afrika - Nachdem Angela Merkel wohl einsehen musste, dass es keine europäische Lösung geben wird, da sich die meisten europäischen Länder dem deutschen Wege schlichtweg verweigern, muss nun eine neue Lösung her – und was liegt da näher als Afrika?Sie haben natürlich Recht: naheliegend wäre es die eigenen Grenzen zu sichern, deutlich zwischen Migranten und Flüchtlingen zu unterscheiden, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen und endlich die nationale Kraftanstrengung zu realisieren, zu der Merkel noch im Frühjahr aufrief und die mehr als 500.000 Menschen, die sich zu Unrecht in unserem Lande aufhalten in Ihre Heimat zurueckzubringen, damit den wirklich Bedürftigen geholfen werden kann.Das wären tatsächlich geeignete Massnahmen für ein Deutschland, in dem auch unsere Kinder und Enkel noch gut und gern leben.



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs