Veranstaltungshinweis: combit CRM Best Practice Day

Konstanz, 30.08.2017 – Softwarehersteller combit veranstaltet diesen Herbst erstmalig einenBest Practice Day für die Kunden seiner CRM Software combit Relationship Manager. Aufder eintägigen Veranstaltung am 19. Oktober in Frankfurt/Main dreht sich alles um dasThema Produktivität.Sowohl die externen Speaker Gerriet Danz, Experte für Innovation und Kreativität, und B2BSales Coach Alex Rammlmair, als auch die combit CRM Experten und Solution Partnerzeigen am Best Practice Day Lösungen zu den Themen Innovationen, effiziente Prozesseund treue Kunden. „Wir haben vor, den Besuchern ein richtiges Aha-Erlebnis zuverschaffen“, erklärt combit Geschäftsführer Björn Eggstein. „Danach sind sie dafür gerüstet,mit wenig Aufwand ihre Produktivität um mindestens 20% zu steigern.“Aus der Agenda:- Innovationen sind Sauerstoff fürs Business!- 5 Tricks, um aus Interessenten Kunden zu machen.- Informieren Sie schon oder spammen Sie noch?- Mobiles CRM: Kundenservice immer und überall.- Scripting Crashkurs: Zeitgewinn durch Automatisierung.- Alptraum: Daten weg? Wie Sie wieder ruhig schlafen.Veranstaltungsdetails:combit CRM Best Practice DayDonnerstag, 19.10.2017, 9:30 – 16:30 UhrTHE SQUAIRE Conference-CenterThe Squaire 12, 60549 Frankfurt am MainTeilnahmegebühr: 129 € (zzgl. MwSt.)/PersonAnmeldung: https://www.combit.net/bpd



Bildinformation: best practice day