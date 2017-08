PILGRIM Personal GmbH nun im neuen Hafen!

(fair-NEWS)

Ruhrort: Schiffahrt Haus steht nun über der Eingangstür in der Dammstr. 26, dem neuen Standort der PILGRIM Personal GmbH in Duisburg Ruhrort, die am Wochenende ihre Einweihungsparty feierte. Der Umzug war notwendig, da in den letzten zwei Jahren die Crew des jungen Unternehmens so stark angewachsen ist, dass sich das Unternehmen für Zeitarbeit und Personalvermittlung im Gesundheits- und Sozialwesen einen neuen "Hafen" suchen musste. Kein Wunder, dass sich die Mitarbeiter bei Pilgrim sehr wohl fühlen. Nicht umsonst haben sie ihre Arbeitgeberin beim Branchen-Prüfsystem AAP zum "attraktiver Arbeitgeber Pflege" gewählt. Die positive Bewertung eines Arbeitgebers und das damit erworbene Zertifikat hängen von vielen unterschiedlichen Kriterien ab: Qualität, Führung, Auftritt und Profil des Arbeitgebers. PILGRIM erhielt in allen Kategorien Bestnoten.Was ist das Geheimrezept des Erfolges für die nicht so einfache Branche?"Wir bieten unseren Mitarbeitern viele Leistungen, die so niemand erwartet", berichtet Ilka Müller-Weber, Geschäftsführerin von PILGRIM Personal. Das sind neben einer leistungsgerechten und fairen Vergütung und übertariflichen Zuschlägen auch Fahrtkostenerstattung, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ein Wunschdienstplan, Weihnachts- / Urlaubsgeld, private Krankenzusatzversicherung, Fort- und Weiterbildung, regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen sowie persönliche Ansprechpartner rund um die Uhr. Und das Wichtigste dabei ist: Wir nehmen das Wohl unserer Mitarbeiter sehr ernst".Ruhrort hat nun ein neues Highlight im Business, die PILGRIM Personal GmbH mit ihren neuen, innovativen Ideen und Konzepten.



Bildinformation: Einweihungsparty Pilgrim Personal GmbH Duisburg Ruhrort