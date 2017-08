Neue Mission für die PLAYMOBIL-Top Agents: Auf der Jagd nach Dr. Drone

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Bösewichte aufgepasst: Die PLAYMOBIL-Top Agents sind zurück! Auf das Spy Team wartet eine neue Mission, denn der rätselhafte Dr. Drone richtet in aller Welt großes Chaos an…In Dr. Drone's Command Center schmiedet der Schurke finstere Pläne und verfolgt die Flüge seiner Drohnen. Diese umkreisen mit messerscharfen, rotierenden Klingen und gefährlichen Raketen die Basis. Die riesige Mega Drone startet bemannt oder von einem PLAYMOBIL-Bösewicht gesteuert zu ihren Exkursionen, und an Bord des Dr. Drone Pick-up befindet sich die neueste technische Entwicklung des Schurken: die intelligente Drohne „D1".Natürlich machen sich die Top Agents mit brandneuer Spezialausrüstung sofort auf den Weg, um Dr. Drone zu bekämpfen. Ob an Land, zu Wasser oder in der Luft, ihr Spy Racer und Spy Team Battle Truck samt Jet sind perfekt geeignet, um Bösewichte in jedem erdenklichen Winkel aufzuspüren. Zudem kann sich der Mech vom Fahrzeug in einen Roboter verwandeln und fiese Drohnen bändigen. Wird es dem Spy Team auch dieses Mal gelingen, die Welt zu retten?Die PLAYMOBIL-Spielwelt Top Agents lädt Nachwuchs-Spione zu spannenden Missionen ein. Mit cleveren Tools und Waffen sowie extrem wandlungsfähigen Fahrzeugen garantieren die neuen Sets jede Menge Action und lange anhaltenden Spielspaß.-------------------------------------------------------------------------------------Die Top Agents von PLAYMOBIL auf einen Blick:Dr. Drone's Command Center (21-27 x 20 x 16 cm) mit zwei Drohnen und Landeplattformen | fünf Ergänzungsartikel | schwimmfähiger Spy Team Battle Truck inkl. Jet sowie weitere Fahrzeuge mit cleveren Spielfunktionen und Waffen | mit Agent P. und weiteren Charakteren früherer Top Agents-Serien: Agent T.E.C., Agent General und Jetgirl | empfohlen ab 6 Jahren | Erscheinungstermin: 1. September 20179250 Dr. Drone's Command Center – UVP € 64,999251 Agent T.E.C's Mech – UVP € 15,999252 Agent P.'s Spy Racer – UVP € 27,999253 Mega Drone – UVP € 17,999254 Dr. Drone Pick-up – UVP € 37,999255 Spy Team Battle Truck – UVP € 59,99



