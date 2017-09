CAFFO schreibt Erfolgsgeschichte – die familiengeführte Destillerie aus Kalabrien ist mit dem italienischen Marktführer Vecchio Amaro del Capo so erfolgreich wie nie!

(fair-NEWS)

Hamburg, August 2017Der unverkennbare Kräuterbitter Vecchio Amaro del Capo des traditionsreichen Familienunternehmens CAFFO ist so erfolgreich wie nie. Seit 2006 hat sich das Marktvolumen des Vecchio Amaro del Capo in Italien mehr als verdreifacht. Im Jahr 2006 noch betrug sein Marktanteil 6,1% und ist seither auf 22,4% gestiegen. Sein durchschnittliches Marktwachstum betrug jährlich 15%. Auch in Deutschland rangiert der Vecchio Amaro del Capo auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Kräuterbitter.Der Vecchio Amaro del Capo ist nicht nur der meist verkaufte Kräuterbitter Italiens, sondern auch der meist ausgezeichnete Kräuterlikör weltweit. Beim weltweit anerkannten Concours Mondial de Bruxelles wurde Vecchio Amaro del Capo als einziger italienischer Bitter mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Auch beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) und bei der Spirits Selection wurde der Vecchio Amaro del Capo mit der Goldmedaille prämiert – die Liebe zum Destillationshandwerk zahlt sich aus.Die Destillerie CAFFO ist ein traditionsreiches Familienunternehmen in vierter Generation mit traditionsreicher Geschichte. Seit Ende des 19. Jahrhunderts widmete sich der Meisterdestillateur Giuseppe Caffo voll und ganz seiner Leidenschaft der Destillation und gab später sein Wissen und seine Begeisterung an seine Kinder weiter.Besonders stolz ist CAFFO auf sein Herzstück – den Vecchio Amaro del Capo. Der Kräuterlikör wird nach einem alten kalabresischen Rezept hergestellt, das durch die Erfahrung von allen vier Generationen der Familie CAFFO stetig optimiert wurde. Heute ist der Vecchio Amaro del Capo der beliebteste Bitter in Italien und gilt als erster Amaro, der gefroren genossen werden kann.Sein Geschmack und sein sanftes Aroma sind ein unvergleichlicher Genuss. Der Vecchio Amaro del Capo vereint eine Vielzahl von Kräuter, Blüten, Früchte und Wurzeln der vielfältigen Rohstoffe Kalabriens. Mit insgesamt 29 verwendeten Heilkräutern, wie Süß- und Bitterorangen, Süßholz, Mandarine, Kamille und Wacholder ist der Vecchio Amaro del Capo ist ein wohltuender Digestif in geselliger Runde.Der Vecchio Amaro del Capo ist im gut sortierten Einzelhandel erhältlich.Weitere Informationen auf www.caffo.de



